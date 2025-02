сегодня



Новый релиз MINISTRY выйдет весной



Лидер MINISTRY Al Jourgensen окончательно примирился с прошлым и решил переосмыслить свою синти-поп юность и полирнуть её 40-летним опытом в новой пластинке "The Squirrely Years Revisited", релиз которой намечен на 28 марта на Cleopatra Records:



01. Work For Love

02. Here We Go

03. All Day

04. Everyday Is Halloween

05. Revenge

06. I'm Not An Effigy

07. I'm Falling

08. Same Old Madness

09. I'll Do Anything For You

10. Just Like You [CD only]

11. We Believe [CD only]

12. Over The Shoulder [CD only]







