8 окт 2024



MINISTRY нашли лейбл



MINISTRY сообщили о заключении контракта с лейблом Cleopatra Records, на котором состоится релиз финального альбома.



Brian Perera: «Мы с нетерпением ждем возвращения MINISTRY на Cleopatra. Мы всегда очень бережно относились к их классическим записям на Wax Trax!, и теперь, воссоединившись с Paul и Al, мы готовы продолжать чтить и расширять их культовое наследие».



Al говорит: «С нетерпением жду, каким выйдет этот новый и ФИНАЛЬНЫЙ альбом MINISTRY. Оказывается, работать с Paul'ом — это как ездить на велосипеде: никогда не забываешь, как это делается. Пристегните ремни, это будет здорово». Кажется, что все завертелось, и повторное участие в ФИНАЛЬНОМ альбоме для него - это как завязать бантик на 40-летней карьере».



Paul: «После нескольких лет разлуки новые сессии записи начались в нашей традиционной манере: мы начали двигаться в противоположных направлениях, которые вращались в разных направлениях, что неизбежно заставило нас встретиться в середине, подобно ускорителю частиц!»







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