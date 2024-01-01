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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
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Ministry

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27 сен 2024 : 		 Осенние винилы MINISTRY

20 мар 2024 : 		 Видео полного выступления MINISTRY

2 мар 2024 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2024 : 		 Лидер MINISTRY: «Еще альбом и на покой»

25 янв 2024 : 		 Новое видео MINISTRY

3 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

28 авг 2023 : 		 MINISTRY исполнили "Revenge"

17 авг 2023 : 		 Новое видео MINISTRY

20 июн 2023 : 		 AL JOURGENSEN готов покончить с MINISTRY

2 ноя 2022 : 		 MINISTRY проведут стрим

15 сен 2022 : 		 MINISTRY отменили европейский тур

9 мар 2022 : 		 У MINISTRY есть восемь песен

1 мар 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

27 янв 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

9 окт 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»

3 окт 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

28 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»

20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

14 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»

21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY
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|||| сегодня

Осенние винилы MINISTRY



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Четвертого октября в рамках Rhino's Rocktober, будут изданы два винила MINISTRY — "Twitch" и "The Land Of Rape And Honey".




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