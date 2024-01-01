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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
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Bullet for My Valentine

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11 ноя 2024 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE в студии

1 ноя 2024 : 		 Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго?

13 авг 2024 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Туровая жизнь не для всех»

12 авг 2024 : 		 Юбилейный релиз BULLET FOR MY VALENTINE

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

1 апр 2024 : 		 Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о туре по первому альбому

13 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE

8 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

26 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»

15 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»

10 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — об оставшихся после выпуска альбома песнях

26 окт 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас есть ещё 6 песен»

12 окт 2021 : 		 Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE — о пользе пандемии

4 окт 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 окт 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

22 сен 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября

10 сен 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

26 июл 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
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|||| сегодня

BULLET FOR MY VALENTINE в студии



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BULLET FOR MY VALENTINE опубликовали несколько студийных фотографий и подтвердили работу над новым материалом.




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