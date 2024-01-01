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Bullet for My Valentine

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Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Туровая жизнь не для всех»



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Matt Tuck в недавнем интервью обсудил сложность туровой жизни:

«Этот образ жизни и то, что мы делаем как гастролирующая группа, не для всех. Нам повезло, что мы выступаем по всему миру, и это потрясающая возможность. Мы очень много работали, чтобы добиться этого. Но да, путешествия, составление расписания, все эти моменты отнимают силы и физически, и психологически. С этим трудно справиться. Мы приспособились к этому. Наша карьера длится уже почти 20 лет, так что теперь мы знаем, как с этим справляться. Но в начале карьеры, в первые два альбомных цикла, это было очень тяжело. Физическая сторона — это одно, но я реально тяжело переживал [психологическую составляющую]. Это была адаптация ко всему происходящему — просто образ жизни успешной гастролирующей рок-группы был как автокатастрофа и прекрасная жизнь в одно и то же время. Все складывается вместе. Просто это трудно».

На вопрос о том, стало ли адаптироваться к гастрольному образу жизни легче с опытом или же он и его коллеги по группе проводили внутренние обсуждения того, как с этим справляться, фронтмен BULLET FOR MY VALENTINE отвтеил:

«Как я уже сказал, наша карьера длится уже почти 20 лет, так что мы просто научились, по мере того как мы шли вперед, как справляться с определенными проблемами и как адаптироваться к ним, чтобы не испытывать столько трудностей, как раньше. Все дело в том, чтобы держать себя в руках, вести правильный образ жизни, не пить слишком много. В первые дни мы отрывались по полной, отрывались и просто наслаждались жизнью и опытом. Думаю, все так поступают на ранних этапах карьеры.

Если вы хотите сделать карьеру, наступает момент, когда вы начинаете понимать: "Ладно, нам нужно остыть. Нам нужно относиться к этому немного серьезнее". Если уж на то пошло, то только ради своего здоровья, а не ради карьеры, потому что если не быть осторожным, то это достанет и испортит тебе жизнь».




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