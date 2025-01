сегодня



У BULLET FOR MY VALENTINE есть 13 песен



Matt Tuck в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом BULLET FOR MY VALENTINE:



«13 песен. Короче много, но ничего толком законченного, ни по партиям, ни по вокалу. Предстоит долгий путь. Мы просто в студии с гитарами и просто развлекаемся, сочиняем материал, возимся с настройками. И именно так мы работали над последним альбомом.



Мы не идем в студию с целью написать что-то определенное. Мы просто пытаемся сделать что-то по-другому, например, по-другому настроить гитару или использовать другой усилитель. Все эти мелочи заставляют ваш мозг думать иначе, и вы можете сыграть определенные риффы в разных настройках на разных усилителях, которые по какой-то причине звучат лучше, чем другие, даже если это один и тот же рифф. Так что это просто открытие чего-то, что заставляет сердце биться, вызывает желание играть на гитаре. А потом ты просто продолжаешь двигаться, пока не добьешься своего. Иногда на это уходит шесть месяцев, иногда — год. Так что я не знаю, насколько долгим будет это путешествие, но мы его начали, и оно когда будет нужно, оно и будет закончено».







