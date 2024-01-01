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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
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Bullet for My Valentine

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Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго?



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В рамках недавней беседы с вокалистом BULLET FOR MY VALENTINE Matt'ом Tuck'ом у него спросили, что спустя 25 лет мотивирует его на создание нового материала, на что он ответил:

«Я не думаю, что есть какой-то секрет. Каждый делает что-то по-своему, а в группе есть множество способов написания песен и взаимодействия. В нашей группе мне просто нравится брать на себя большую часть работы над песнями. Гораздо проще когда есть один человек, который сосредоточен и владеет стилем. Начиная с дебютного альбома [BULLET FOR MY VALENTINE 2005 года] «The Poison», я был автором песен группы, так что мой почерк присутствует в этих песнях, и люди могут его слышать. И я думаю, что именно это формирует индивидуальность коллектива, что чрезвычайно важно. Так что для меня это просто желание, чтобы мой творческий почерк развивался и менялся, и до тех пор, пока мне нравится писать, я буду продолжать это делать. Если я чувствую, что повторяюсь, или получается скучно, или я уже делал это раньше, я не считаю такой материал достаточно интересным для реализации. И я считаю, что полагаться на формулу из прошлого — это легко, но и довольно опасно. Как автор песен и творческий человек, я люблю, чтобы каждый миг был непохожим на другой, уникальным и соответствующим действительности, насколько это возможно. Поэтому я уверен, что именно это поддерживает во мне мотивацию все эти годы — открывать новые возможности, которые приводят меня в восторг как автора песен и как музыканта. И я уверен, что разнообразие для меня — ключевая часть этой работы».




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