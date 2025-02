сегодня



Видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE



Видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE, которое состоялось 26 января в Cardiff, Wales на Utilita Arena, доступно для просмотра ниже:



“Her Voice Resides” (first time since 2017)

“4 Words (to Choke Upon)”

“Tears Don’t Fall”

“Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)”

“Hit The Floor” (first time since 2016)

“All These Things I Hate (Revolve Around Me)”

“Hand Of Blood”

“Room 409” (first time since 2016)

“The Poison” (first time since 2019)

“10 Years Today” (first time since 2016)

“Cries in Vain” (first time since 2016)

“The End” (first time since 2016)



Encore:

“Knives”

“Waking The Demon”







