сегодня



Юбилейный релиз BULLET FOR MY VALENTINE



BULLET FOR MY VALENTINE по случаю 20-летия альбома "The Poison" приготовили его расширенную версию, в которую войдет:



LP1



A



01. Intro (featuring APOCALYPTICA)

02. Her Voice Resides

03. 4 Words (To Choke Upon)

04. Tears Don't Fall

05. Suffocating Under Words Of Sorrow (What Can I Do)

06. Hit The Floor

07. All These Things I Hate (Revolve Around Me)



B



01. Hand Of Blood

02. Room 409

03. The Poison

04. 10 Years Today

05. Cries In Vain

06. The End



LP2 - "The Poison" Bonus Material



C



01. Spit You Out

02. Curses

03. Seven Days

04. My Fist Your Mouth Her Scars



D



01. Welcome Home (Sanitarium)

02. Tears Don't Fall (acoustic)



LP3 - "Hand Of Blood" EP



E



01. 4 Words (To Choke Upon)

02. Hand Of Blood

03. Cries In Vain



F



01. Curses

02. No Control

03. Just Another Star



LP4 - Live at Brixton



G



01. Intro

02. Her Voice Resides

03. 4 Word (To Choke Upon)

04. Suffocating Under Words Of Sorrow (What Can I Do)

05. All These Things I Hate (Revolve Around Me)

06. The Poison

07. Spit You Out



H



01. Cries In Vain

02. Just Another Star

03. Tears Don't Fall

04. No Control

05. Hand Of Blood

06. The End



Standard LP



A



01. Intro (featuring APOCALYPTICA)

02. Her Voice Resides

03. 4 Words (To Choke Upon)

04. Tears Don't Fall

05. Suffocating Under Words Of Sorrow (What Can I Do)

06. Hit The Floor

07. All These Things I Hate (Revolve Around Me)



B



01. Hand Of Blood

02. Room 409

03. The Poison

04. 10 Years Today

05. Cries In Vain

06. The End



2CD



Disc 1 - "The Poison" + Bonus Tracks



01. Intro (featuring APOCALYPTICA)

02. Her Voice Resides

03. 4 Words (To Choke Upon)

04. Tears Don't Fall

05. Suffocating Under Words Of Sorrow (What Can I Do)

06. Hit The Floor

07. All These Things I Hate (Revolve Around Me)

08. Hand Of Blood

09. Room 409

10. The Poison

11. 10 Years Today

12. Cries In Vain

13. The End

14. Spit You Out

15. Curses (bonus material)

16. Seven Days (bonus material)

17. My Fist Your Mouth Her Scars (bonus material)

18. Welcome Home Sanitarium (bonus material)

19. Tears Don't Fall (Acoustic) (bonus material)



Disc 2 - Live at Brixton



01. Intro

02. Her Voice Resides

03. 4 Word (To Choke Upon)

04. Suffocating Under Words Of Sorrow

05. All These Things I Hate (Revolve Around Me)

06. The Poison

07. Spit You Out

08. Cries In Vain

09. Just Another Star

10. Tears Don't Fall

11. No Control

12. Hand Of Blood

13. The End



Digital



1



01. Intro (featuring APOCALYPTICA)

02. Her Voice Resides

03. 4 Words (To Choke Upon)

04. Tears Don't Fall

05. Suffocating Under Words Of Sorrow (What Can I Do)

06. Hit The Floor

07. All These Things I Hate (Revolve Around Me)

08. Hand Of Blood

09. Room 409

10. The Poison

11. 10 Years Today

12. Cries In Vain

13. The End



2



01. Spit You Out

02. Curses

03. Seven Days (album version)

04. My Fist Your Mouth Her Scars (album version)

05. Welcome Home (Sanitarium)

06. Tears Don't Fall (acoustic)

07. No Control

08. Just Another Star



3



01. Intro

02. Her Voice Resides

03. 4 Word (To Choke Upon)

04. Suffocating Under Words Of Sorrow

05. All These Things I Hate (Revolve Around Me)

06. The Poison

07. Spit You Out

08. Cries In Vain

09. Just Another Star

10. Tears Don't Fall

11. No Control

12. Hand Of Blood

13. The End







+0 -0



просмотров: 114