сегодня



THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»



В недавнем интервью участники THE BLACK CROWES обсудили создание нового альбома "Happiness Bastards":



Rich: «Просто включаемся и начинаем играть... У нас было большинство песен в какой-то определенной форме, но тут дело в группе. Мы собрались, включились и понеслось»



Chris: «Было много песен, когда мы говорили: "Попробуй в два раза быстрее". "Хорошо." "Попробуй без этой части. ... Мы не пытаемся записать "Dark Side Of The Moon" [PINK FLOYD]. Нам не нужно находиться там шесть месяцев. Мы делаем настоящую чувственную музыку. Мы создаем настоящую —- надеюсь — душевную и эмоциональную связь, спонтанную и живую.



Многие группы сегодня, многие концерты, которые вы видите, уже даже не используют усилители. Все цифровое, через P.A.S. И это круто. Что бы вы ни делали, чтобы получить то, что вы слышите, и то, что вы хотите сказать, на мой взгляд, это прекрасно для других людей и того, что хочет публика. Но для нас важна старая школа. Мы идем и играем. Мы играем на полу. Мы не играем системно. У нас нет клик-треков. Это совсем другое, и неважно, сколько проблем и раздоров мы себе создали, или наоборот, единственное, что, я думаю, нам всегда нравилось в музыке, — это подлинность. Мы будем хороши, если сохраним честность и чистоту»







+1 -0



просмотров: 87