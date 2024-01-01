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*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
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The Black Crowes

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24 май 2024 : 		 THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»

21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой

4 сен 2023 : 		 THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH

2 сен 2023 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

7 мар 2023 : 		 Концертный релиз THE BLACK CROWES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Вернуть всех из классического состава только ради $$$?»

11 окт 2022 : 		 THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску

25 июл 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился к THE BLACK CROWES

12 апр 2022 : 		 Новый ЕР THE BLACK CROWES выйдет весной

4 апр 2022 : 		 Бывший барабанщик подал в суд на THE BLACK CROWES

26 окт 2021 : 		 Выходит фотокнига THE BLACK CROWES

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления THE BLACK CROWES

13 сен 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve'a никто не воспринимает всерьёз»
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THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»



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В недавнем интервью участники THE BLACK CROWES обсудили создание нового альбома "Happiness Bastards":

Rich: «Просто включаемся и начинаем играть... У нас было большинство песен в какой-то определенной форме, но тут дело в группе. Мы собрались, включились и понеслось»

Chris: «Было много песен, когда мы говорили: "Попробуй в два раза быстрее". "Хорошо." "Попробуй без этой части. ... Мы не пытаемся записать "Dark Side Of The Moon" [PINK FLOYD]. Нам не нужно находиться там шесть месяцев. Мы делаем настоящую чувственную музыку. Мы создаем настоящую —- надеюсь — душевную и эмоциональную связь, спонтанную и живую.

Многие группы сегодня, многие концерты, которые вы видите, уже даже не используют усилители. Все цифровое, через P.A.S. И это круто. Что бы вы ни делали, чтобы получить то, что вы слышите, и то, что вы хотите сказать, на мой взгляд, это прекрасно для других людей и того, что хочет публика. Но для нас важна старая школа. Мы идем и играем. Мы играем на полу. Мы не играем системно. У нас нет клик-треков. Это совсем другое, и неважно, сколько проблем и раздоров мы себе создали, или наоборот, единственное, что, я думаю, нам всегда нравилось в музыке, — это подлинность. Мы будем хороши, если сохраним честность и чистоту»




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