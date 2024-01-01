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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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The Black Crowes

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8 окт 2024 : 		 Новые фигурки THE BLACK CROWES

24 май 2024 : 		 THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»

21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой

4 сен 2023 : 		 THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH

2 сен 2023 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

7 мар 2023 : 		 Концертный релиз THE BLACK CROWES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Вернуть всех из классического состава только ради $$$?»

11 окт 2022 : 		 THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску

25 июл 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился к THE BLACK CROWES

12 апр 2022 : 		 Новый ЕР THE BLACK CROWES выйдет весной

4 апр 2022 : 		 Бывший барабанщик подал в суд на THE BLACK CROWES

26 окт 2021 : 		 Выходит фотокнига THE BLACK CROWES

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления THE BLACK CROWES
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|||| сегодня

Новые фигурки THE BLACK CROWES



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Funko сообщили о том, что в ноябре выпустят фигурки участников THE BLACK CROWES Chris'a Robinson'a & Rich'a Robinson'a.



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