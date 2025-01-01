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*Новое видео DEATH SS 215
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
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The Black Crowes

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Расширенная версия альбома JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES выйдет весной



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По случаю 25-летия пластинки JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES "Live At The Greek", 14 марта будет выпущена расширенная версия альбома, в которую войдет 36 заново пересведенных и ремастированных трека, включая 16 ранее неизданных композиций.

Page: «Я с нетерпением жду скорого выхода в свет материалов Jimmy Page и THE BLACK CROWES с концертов 1999 года. Новые миксы передают совместную работу тех исторических встреч и обеспечивают всю взрывную страсть и захватывающую энергию тех алхимических мгновений».

Chris Robinson: «Новый бокс-сет «Live At The Greek» передает весь опыт нашей работы с Jimmy в яркой, электрической, мистической и мощной перспективе. Да здравствует рок-н-ролл!»

Rich Robinson: «Просматривая концерты и собирая новый бокс-сет, мы совершили невероятное погружение в тот период нашей истории. Нам выпал уникальный шанс и было очень интересно сыграть эти потрясающие культовые песни с человеком, который их сочинил. Звучание новых миксов и дополнительных песен просто поразило меня в тот момент, когда я впервые их услышал».

Альбом будет доступен в варианте шести винилов, тройного CD и лимитированного двойного винила с новыми треками "No Speak No Slave" и "Bring It On Home".

Трек-лист:

01. Celebration Day
02. Custard Pie
03. Sick Again
04. No Speak No Slave
05. Hard To Handle
06. The Wanton Song
07. Misty Mountain Hop
08. Hots On For Nowhere
09. What Is And What Should Never Be
10. Wiser Time
11. Mellow Down Easy
12. Woke Up This Morning (My Baby She Was Gone)
13. Ten Years Gone
14. In My Time Of Dying
15. Your Time Is Gonna Come
16. Remedy
17. The Lemon Song
18. In The Light
19. Shake Your Moneymaker
20. Sloppy Drunk Blues
21. Shape Of Things
22. Nobody's Fault But Mine
23. Heartbreaker
24. Bring It On Home
25. She Talks To Angels
26. Oh Well
27. Band Intros
28. Hey, Hey, What Can I Do
29. You Shook Me
30. Out On The Tiles
31. Whole Lotta Love
32. Custard Pie (soundcheck)
33. You Shook Me (soundcheck)
34. The Lemon Song (soundcheck)
35. Ten Years Gone (soundcheck)
36. Jam (soundcheck)




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