Расширенная версия альбома JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES выйдет весной



По случаю 25-летия пластинки JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES "Live At The Greek", 14 марта будет выпущена расширенная версия альбома, в которую войдет 36 заново пересведенных и ремастированных трека, включая 16 ранее неизданных композиций.



Page: «Я с нетерпением жду скорого выхода в свет материалов Jimmy Page и THE BLACK CROWES с концертов 1999 года. Новые миксы передают совместную работу тех исторических встреч и обеспечивают всю взрывную страсть и захватывающую энергию тех алхимических мгновений».



Chris Robinson: «Новый бокс-сет «Live At The Greek» передает весь опыт нашей работы с Jimmy в яркой, электрической, мистической и мощной перспективе. Да здравствует рок-н-ролл!»



Rich Robinson: «Просматривая концерты и собирая новый бокс-сет, мы совершили невероятное погружение в тот период нашей истории. Нам выпал уникальный шанс и было очень интересно сыграть эти потрясающие культовые песни с человеком, который их сочинил. Звучание новых миксов и дополнительных песен просто поразило меня в тот момент, когда я впервые их услышал».



Альбом будет доступен в варианте шести винилов, тройного CD и лимитированного двойного винила с новыми треками "No Speak No Slave" и "Bring It On Home".



Трек-лист:



01. Celebration Day

02. Custard Pie

03. Sick Again

04. No Speak No Slave

05. Hard To Handle

06. The Wanton Song

07. Misty Mountain Hop

08. Hots On For Nowhere

09. What Is And What Should Never Be

10. Wiser Time

11. Mellow Down Easy

12. Woke Up This Morning (My Baby She Was Gone)

13. Ten Years Gone

14. In My Time Of Dying

15. Your Time Is Gonna Come

16. Remedy

17. The Lemon Song

18. In The Light

19. Shake Your Moneymaker

20. Sloppy Drunk Blues

21. Shape Of Things

22. Nobody's Fault But Mine

23. Heartbreaker

24. Bring It On Home

25. She Talks To Angels

26. Oh Well

27. Band Intros

28. Hey, Hey, What Can I Do

29. You Shook Me

30. Out On The Tiles

31. Whole Lotta Love

32. Custard Pie (soundcheck)

33. You Shook Me (soundcheck)

34. The Lemon Song (soundcheck)

35. Ten Years Gone (soundcheck)

36. Jam (soundcheck)







