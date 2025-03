сегодня



Гитарист THE BLACK CROWES: «Хотел бы, чтобы нас представил JIMMY PAGE»



RICH ROBINSON в интервью "The State Of Amorica: A Black Crowes Podcast" ответил на вопрос, кого бы он хотел услышать в роли представляющего группу на ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла, если THE BLACK CROWES смогут туда попасть в этом году:



«Мы уже обсуждали это. Не знаю. Я к тому, что мне бы очень хотелось, чтобы гитарист LED ZEPPELIN Jimmy Page сделал это. Он давний друг, наставник и просто потрясающий человек, которого можно было бы пригласить на эту роль. Но мы не знаем, пока не узнаем, понимаете, о чем я? Это было бы круто. Или это мог бы быть Steven Tyler.



AEROSMITH всегда очень поддерживали нас, когда мы начинали. Помню, когда мы только выпустили дебютный альбом [THE BLACK CROWES 1990 года] «Shake Your Money Maker», гитарист AEROSMITH Brad Whitford надел одну из наших футболок в вышедшем видео, что стало для нас большим событием. А потом у нас начался тур AEROSMITH. И они просто очень позитивные, поддерживающие нас люди».







