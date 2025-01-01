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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*MASTODON расстались с гитаристом 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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The Black Crowes

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14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

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Гитарист THE BLACK CROWES: «Хотел бы, чтобы нас представил JIMMY PAGE»



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RICH ROBINSON в интервью "The State Of Amorica: A Black Crowes Podcast" ответил на вопрос, кого бы он хотел услышать в роли представляющего группу на ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла, если THE BLACK CROWES смогут туда попасть в этом году:

«Мы уже обсуждали это. Не знаю. Я к тому, что мне бы очень хотелось, чтобы гитарист LED ZEPPELIN Jimmy Page сделал это. Он давний друг, наставник и просто потрясающий человек, которого можно было бы пригласить на эту роль. Но мы не знаем, пока не узнаем, понимаете, о чем я? Это было бы круто. Или это мог бы быть Steven Tyler.

AEROSMITH всегда очень поддерживали нас, когда мы начинали. Помню, когда мы только выпустили дебютный альбом [THE BLACK CROWES 1990 года] «Shake Your Money Maker», гитарист AEROSMITH Brad Whitford надел одну из наших футболок в вышедшем видео, что стало для нас большим событием. А потом у нас начался тур AEROSMITH. И они просто очень позитивные, поддерживающие нас люди».




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