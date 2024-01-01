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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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The Black Crowes

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21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой

4 сен 2023 : 		 THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH

2 сен 2023 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

7 мар 2023 : 		 Концертный релиз THE BLACK CROWES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Вернуть всех из классического состава только ради $$$?»

11 окт 2022 : 		 THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску

25 июл 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился к THE BLACK CROWES

12 апр 2022 : 		 Новый ЕР THE BLACK CROWES выйдет весной

4 апр 2022 : 		 Бывший барабанщик подал в суд на THE BLACK CROWES

26 окт 2021 : 		 Выходит фотокнига THE BLACK CROWES

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления THE BLACK CROWES

13 сен 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve'a никто не воспринимает всерьёз»

4 авг 2021 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES
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STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES



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STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES в рамках выступления 15 мая в Лондоне и исполнил кавер-версию классического трека AEROSMITH "Mama Kin".




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