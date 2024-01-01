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STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES



STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES в рамках выступления 15 мая в Лондоне и исполнил кавер-версию классического трека AEROSMITH "Mama Kin".







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