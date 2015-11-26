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Реюнион SALIVA пока на паузе



В рамках недавнего интервью барабанщик SALIVA Paul Crosby прокомментировал недавние слова Josey Scott'a о реюнионе группы:



«Если честно, то это было только его решение. Я не знаю, что у него было в голове. Мы обсуждали подобное, но пандемия все планы поменяла. И мы ещё имеем дело с ней, и вообще не ясно, когда будут какие-то концерты и прочее. Пока могу сказать, что всё поставлено на паузу — до момента, когда хоть что-то прояснится, и уже затем мы можем вернуться к этому вопросу».













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