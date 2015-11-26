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Saliva

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28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA

28 авг 2018 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

17 апр 2016 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в июне

23 апр 2014 : 		 Новый альбом SALIVA доступен для прослушивания

7 апр 2014 : 		 Новое видео SALIVA

15 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SALIVA

12 фев 2014 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в апреле

12 июл 2013 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в сентябре

2 май 2013 : 		 SALIVA выпустит новый альбом летом

5 дек 2012 : 		 SALIVA на RUM BUM RECORDS

5 янв 2012 : 		 Новый вокалист в SALIVA
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Реюнион SALIVA пока на паузе



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В рамках недавнего интервью барабанщик SALIVA Paul Crosby прокомментировал недавние слова Josey Scott'a о реюнионе группы:

«Если честно, то это было только его решение. Я не знаю, что у него было в голове. Мы обсуждали подобное, но пандемия все планы поменяла. И мы ещё имеем дело с ней, и вообще не ясно, когда будут какие-то концерты и прочее. Пока могу сказать, что всё поставлено на паузу — до момента, когда хоть что-то прояснится, и уже затем мы можем вернуться к этому вопросу».

SALIVA





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