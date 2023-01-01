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Новый альбом SALIVA выйдет осенью



Группа SALIVA сообщила о том, что новая работа, получившая название "Revelation", будет выпущена восьмого сентября и она будет посвящена гитаристу Уэйну Свинни, скончавшемуся в марте.







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