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*Новое видео THE ROLLING STONES 35
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
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*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 13
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*Новое видео THE ROLLING STONES 35
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 25
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
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Saliva

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11 сен 2023 : 		 Новое видео SALIVA

26 июл 2023 : 		 Вокалист SALIVA о новом альбоме

16 июл 2023 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

25 июн 2023 : 		 Видео с выступления SALIVA

4 май 2023 : 		 JOSEY SCOTT не против, что SALIVA продолжат выступать

1 май 2023 : 		 SALIVA будут продолжать

23 мар 2023 : 		 Умер гитарист SALIVA

23 мар 2023 : 		 У гитариста SALIVA кровоизлияние в мозг

20 ноя 2022 : 		 Новая песня SALIVA

26 окт 2022 : 		 JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»

13 сен 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился к SALIVA

12 авг 2022 : 		 Новое видео SALIVA

5 июн 2022 : 		 Новая песня SALIVA

25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку

10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

20 апр 2021 : 		 Новое видео SALIVA

14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA

7 апр 2021 : 		 SALIVA отметит юбилей стримом

27 мар 2021 : 		 SALIVA отметят юбилей

28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA
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Новое видео SALIVA



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"Come Back Stronger", новое видео группы SALIVA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Revelation":




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