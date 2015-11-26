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Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA



SALIVA отказались от первоначальных планов воссоединиться с оригинальным вокалистом Josey Scott'ом. Гитарист Wayne Swinny рассказал следующее:



«Да, был такой разговор. После того, как Josey сделал своё заявление, было несколько текстовых сообщений. Однажды я похожим образом разговаривал с [бывшим гитаристом SALIVA] Chris'ом [D'Abaldo]. Но проблема в том, что у нас вроде как уже есть SALIVA. Проблема с проведением шоу воссоединения в том, что же мне делать? Остановить наш автобус и сказать: "Ладно, Bobby, Brad [Stewart, бас], выпрыгивай и, чувак, посиди в номере пару [месяцев]". Это просто не имело смысла с точки зрения бизнеса. Были предварительные обсуждения, но до дела так и не дошло. Мы просто должны были строить планы и поддерживать этот состав, так сказать, на плаву. Для меня не было смысла прекращать то, что мы делали. Ведь мы вместе уже почти 10 лет — с Bobby в группе. Вскоре после этого появился Brad. Мы сплотились. Мы ладим друг с другом. Это хорошо отлаженная машина. У нас отличная команда. А подобные шаги только внесут сумятицу в реальную работу SALIVA.



Bobby подталкивал меня и сказал: "Знаешь что, чувак? Если ты хочешь это сделать — делай. По крайней мере, поговори об этом с [Josey] и проверь всё". Я так и сделал. Но никакого бизнес-плана не было. Это была одна из тех казалось бы внезапных идей, но ничего не вышло. И не произойдёт».



По словам Swinny, несмотря на то, что изначально обсуждалось воссоединение SALIVA с Josey, не было никаких последующих действий, чтобы убедиться, что план будет реализован.



«Если ты хочешь что-то сделать — сделай это. Но нельзя просто говорить об этом и ждать, что всё произойдёт как по волшебству. Есть работа, есть планирование, есть вещи, которые входят в эту инициативу, и ничего не было сделано достаточно быстро, чтобы провернуть всё на практике.



Да, была некоторая реакция фанатов, которые говорили: "Вау, да, это может быть круто". Но проект не получил достаточной поддержки, чтобы взлететь. Все предварительные шаги были сделаны, но ничего не вышло.



Просто не было смысла прекращать то, чем мы [нынешний состав SALIVA] занимались, и делать это, так как у группы есть импульс, у нас есть ритм, группа отлично играет вживую. Я не ощущал, что мы должны отказаться от этого или сделать передышку».







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