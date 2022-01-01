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JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»



JOSEY SCOTT в рамках беседы на радиостанции Lazer 103.3 рассказал о воссоединении на сцене с бывшими коллегами по SALIVA:



«Ой, это просто магия! Выступать на музыкальном фестивале Blue Ridge в Вирджинии и наблюдать за всеми поклонниками, собравшимися на так называемом "Hell Hill", было просто потрясающе. Это выглядело как бесконечное количество людей слева и справа, а также сзади, насколько хватало глаз. Мой двоюродный брат сделал для меня прекрасную фотографию. Басист Brad [Stewart] стоял позади меня и сделал прекрасную фотографию сзади, когда я пел, а мой двоюродный брат сделал для меня эту фотографию, вставил её в рамку и отправил мне. И это было прекрасное воплощение чудесного момента, чудесного возвращения на сцену. И это было подобно зажжению лампочки. Я вернулся к обычной жизни, некоторое время жил как обычно, работал на обычной работе и любил каждую секунду возвращения к нормальной жизни, потому что в то время я нуждался в этом, а возвращение к тому образу парня, которого я изображаю на сцене, было просто восхитительно, просто великолепно».







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