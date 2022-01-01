Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 22
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 15
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 9
*CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 22
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 15
[= ||| все новости группы



*

Saliva

*



26 окт 2022 : 		 JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»

13 сен 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился к SALIVA

12 авг 2022 : 		 Новое видео SALIVA

5 июн 2022 : 		 Новая песня SALIVA

25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку

10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

20 апр 2021 : 		 Новое видео SALIVA

14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA

7 апр 2021 : 		 SALIVA отметит юбилей стримом

27 мар 2021 : 		 SALIVA отметят юбилей

28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA

28 авг 2018 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

17 апр 2016 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в июне

23 апр 2014 : 		 Новый альбом SALIVA доступен для прослушивания

7 апр 2014 : 		 Новое видео SALIVA

15 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SALIVA

12 фев 2014 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в апреле

12 июл 2013 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в сентябре

2 май 2013 : 		 SALIVA выпустит новый альбом летом

5 дек 2012 : 		 SALIVA на RUM BUM RECORDS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»



zoom
JOSEY SCOTT в рамках беседы на радиостанции Lazer 103.3 рассказал о воссоединении на сцене с бывшими коллегами по SALIVA:

«Ой, это просто магия! Выступать на музыкальном фестивале Blue Ridge в Вирджинии и наблюдать за всеми поклонниками, собравшимися на так называемом "Hell Hill", было просто потрясающе. Это выглядело как бесконечное количество людей слева и справа, а также сзади, насколько хватало глаз. Мой двоюродный брат сделал для меня прекрасную фотографию. Басист Brad [Stewart] стоял позади меня и сделал прекрасную фотографию сзади, когда я пел, а мой двоюродный брат сделал для меня эту фотографию, вставил её в рамку и отправил мне. И это было прекрасное воплощение чудесного момента, чудесного возвращения на сцену. И это было подобно зажжению лампочки. Я вернулся к обычной жизни, некоторое время жил как обычно, работал на обычной работе и любил каждую секунду возвращения к нормальной жизни, потому что в то время я нуждался в этом, а возвращение к тому образу парня, которого я изображаю на сцене, было просто восхитительно, просто великолепно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 117

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом