SALIVA отметят юбилей



SALIVA отметят 20-летие дебютного альбома "Every Six Seconds" на крупном лейбле релизом специального ЕР "Every Twenty Years", в которой войдут переработанные композиции из оригинального диска, он выйдет 7 мая на Megaforce.



Трек-лист:



01. Your Disease (2021 Version)



02. Click Click Boom (2021 Version)



03. After Me (2021 Version)



04. Greater Than/Less Than (2021 Version)



05. Spyhunter (2021 Version)



06. Spoonman (2021 Version)













