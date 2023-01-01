сегодня



Басист SALIVA о возвращении оригинального вокалиста



Brad Stewart и Bobby Amaru в интервью WRIF прокомментировали решение оригинального вокалиста группы выступать как JOSEY SCOTT'S SALIVA и исполнять оригинальный материал коллектива без привлечения каких-либо бывших музыкантов:



«Это интересная ситуация, потому что мы занимаемся этой версией группы [с Bobby на вокале] с тех пор, как Josey ушел 11 или 12 лет назад. Так что мы постоянно продолжали работать и выпускать новые пластинки, новую музыку и все такое. Так что, честно говоря, сейчас мы находимся в очень интересном положении, и мы просто пытаемся понять, как сделать так, чтобы обе части группы работали — обе версии группы, я бы так сказал».



Bobby: «Я считаю, что это здорово, что [Josey] пытается общаться с фанатами, гастролировать и играть музыку. Я считаю, что это замечательно. Он давно должен был этим заняться».











+1 -0



просмотров: 184

