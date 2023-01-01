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Вокалист SALIVA о новом альбоме



В рамках недавнего интервью с Real Music With Gary Stuckey вокалист SALIVA Bobby Amaru ответил на вопрос, как группа пережила утрату Уэйна Свинни:



«Невозможно описать это словами. Годы были просто сумасшедшими. Но такова жизнь, и мы ничего не можем с этим поделать, когда происходят такие события. Мы просто должны постараться почтить его память и сделать то, чего бы он хотел, просто попытаться отдать дань уважения тому, кем он был, и поддержать его наследие».



Кроме того, Bobby рассказал об участии Свинни в работе над "Revelation":



«На этой пластинке я бросил ему серьёзный вызов, попробовав разные варианты, сыграв по-разному, — он раньше подобного не делал. Но он был в восторге от того, что получилось. Я к тому, что вы сами это услышите, когда будете вслушиваться в песни. На этой пластинке много очень классной гитарной работы. И он был огромной частью всего этого процесса».







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