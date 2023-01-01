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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 51
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Saliva

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26 июл 2023 : 		 Вокалист SALIVA о новом альбоме

16 июл 2023 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

25 июн 2023 : 		 Видео с выступления SALIVA

4 май 2023 : 		 JOSEY SCOTT не против, что SALIVA продолжат выступать

1 май 2023 : 		 SALIVA будут продолжать

23 мар 2023 : 		 Умер гитарист SALIVA

23 мар 2023 : 		 У гитариста SALIVA кровоизлияние в мозг

20 ноя 2022 : 		 Новая песня SALIVA

26 окт 2022 : 		 JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»

13 сен 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился к SALIVA

12 авг 2022 : 		 Новое видео SALIVA

5 июн 2022 : 		 Новая песня SALIVA

25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку

10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

20 апр 2021 : 		 Новое видео SALIVA

14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA

7 апр 2021 : 		 SALIVA отметит юбилей стримом

27 мар 2021 : 		 SALIVA отметят юбилей

28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA

28 авг 2018 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью
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Вокалист SALIVA о новом альбоме



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В рамках недавнего интервью с Real Music With Gary Stuckey вокалист SALIVA Bobby Amaru ответил на вопрос, как группа пережила утрату Уэйна Свинни:

«Невозможно описать это словами. Годы были просто сумасшедшими. Но такова жизнь, и мы ничего не можем с этим поделать, когда происходят такие события. Мы просто должны постараться почтить его память и сделать то, чего бы он хотел, просто попытаться отдать дань уважения тому, кем он был, и поддержать его наследие».

Кроме того, Bobby рассказал об участии Свинни в работе над "Revelation":

«На этой пластинке я бросил ему серьёзный вызов, попробовав разные варианты, сыграв по-разному, — он раньше подобного не делал. Но он был в восторге от того, что получилось. Я к тому, что вы сами это услышите, когда будете вслушиваться в песни. На этой пластинке много очень классной гитарной работы. И он был огромной частью всего этого процесса».




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