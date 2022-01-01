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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Saliva

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25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку

10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

20 апр 2021 : 		 Новое видео SALIVA

14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA

7 апр 2021 : 		 SALIVA отметит юбилей стримом

27 мар 2021 : 		 SALIVA отметят юбилей

28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA

28 авг 2018 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

17 апр 2016 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в июне

23 апр 2014 : 		 Новый альбом SALIVA доступен для прослушивания

7 апр 2014 : 		 Новое видео SALIVA

15 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SALIVA

12 фев 2014 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в апреле

12 июл 2013 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в сентябре

2 май 2013 : 		 SALIVA выпустит новый альбом летом

5 дек 2012 : 		 SALIVA на RUM BUM RECORDS

5 янв 2012 : 		 Новый вокалист в SALIVA
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|||| сегодня

Бывший вокалист SALIVA — в студии



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Josey Scott сообщил о том, что находится в студии, где записывает новый материал, а также работает над переосмысленными вариантами классических тем группы.

Original SALIVA Singer JOSEY SCOTT Is Back In The Studio




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