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*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
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Saliva

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|||| 25 май 2024

Оригинальный вокалист SALIVA о новом проекте



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Josey Scott (a.k.a. Joseph Sappington), выступающий сейчас как JOSEY SCOTT – THE ORIGINAL VOICE OF SALIVA или JOSEY SCOTT'S SALIVA, в недавнем интервью ответил на вопрос о том, в каком направлении будет выдержана его новая музыка:

«Если честно, у меня есть влияния из всех жанров. У меня есть и фолк, и ню-метал, и действительно тяжёлое звучание, и влияние R&B. Выросший в Мемфисе, я был окружен R&B и хип-хопом, и я люблю каждую частичку этого. И с такой группой, как моя, мы не боимся идти по любому из этих путей. Мы не боимся идти по любым из этих путей».

Говоря о возможных сроках выхода своей новой музыки, он сказал:

«Ну, как только у нас будет перерыв — мы были очень заняты гастролями, и я много сотрудничал с разными группами. У меня есть кое-что, что я собираюсь сделать в Нэшвилле с рэпером Дуби. Мы сделаем что-нибудь вместе, и это будет очень весело. И это своего рода сюрприз. А еще у меня на подходе пара фильмов, над которыми я работаю. Но как только у нас появится свободное время и мы сможем поработать в студии, мы обязательно запишем новый материал».




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