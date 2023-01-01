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SALIVA будут продолжать



Группа SALIVA опубликовала следующее сообщение:



«После опустошительной потери нашего брата Уэйна у нас было много непростых обсуждений относительно будущего группы. Недавно мы закончили работу над альбомом, который готовился три года, но когда случилась трагедия, мы приостановили все планы и сосредоточили свою энергию на поддержке друг друга и близких Уэйна в это тяжелое время. В то время как мы скорбели, мы также нашли время для размышлений о радости бесчисленных воспоминаний о совместных поездках, путешествиях, музыке и выступлениях.



Уэйн по-настоящему любил выступать на сцене и любил своих поклонников. Мы также подумали обо всем творчестве, таланте и страсти, которые Уэйн вложил в то, что в конечном итоге и, к сожалению, стало его последним альбомом. Как на сцене, так и вне ее, Уэйн занимал важное место в наших жизнях, поэтому решение о том, продолжать ли существование группы, было непростым.



Как лучше всего почтить память такого легендарного таланта, как Уэйн?



После тщательного обдумывания и при поддержке его семьи мы приняли решение отдать дань его наследию лучшим способом, который мы знаем, — посредством нашей музыки. Мы намерены двигаться вперед и выпустить наш альбом, чтобы все могли услышать новые песни, в которые Уэйн вложил свое сердце и душу. Мы также собираемся провести турне летом, чтя его память во время каждого выступления, а часть выручки от каждого концерта передадим его дочери Никки.



Все музыкальное сообщество потеряло замечательного таланта, и влияние Уэйна на музыкальную индустрию будет ощущаться еще долгие годы.



Нам очень не хватает Уэйна, но мы знаем, что он хотел бы, чтобы мы продолжали делать музыку и делиться ею с нашими поклонниками, а также поддерживать его дух посредством наших выступлений.



Мы благодарны за любовь и поддержку со стороны семьи, поклонников и друзей Уэйна.



Покойся с миром, Уэйн. Тебя будет не хватать, но твоя музыка будет жить вечно!»











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