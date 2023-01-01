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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 19
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Saliva

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1 май 2023 : 		 SALIVA будут продолжать

23 мар 2023 : 		 Умер гитарист SALIVA

23 мар 2023 : 		 У гитариста SALIVA кровоизлияние в мозг

20 ноя 2022 : 		 Новая песня SALIVA

26 окт 2022 : 		 JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»

13 сен 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился к SALIVA

12 авг 2022 : 		 Новое видео SALIVA

5 июн 2022 : 		 Новая песня SALIVA

25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку

10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

20 апр 2021 : 		 Новое видео SALIVA

14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA

7 апр 2021 : 		 SALIVA отметит юбилей стримом

27 мар 2021 : 		 SALIVA отметят юбилей

28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA

28 авг 2018 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

17 апр 2016 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в июне

23 апр 2014 : 		 Новый альбом SALIVA доступен для прослушивания

7 апр 2014 : 		 Новое видео SALIVA

15 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SALIVA
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SALIVA будут продолжать



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Группа SALIVA опубликовала следующее сообщение:

«После опустошительной потери нашего брата Уэйна у нас было много непростых обсуждений относительно будущего группы. Недавно мы закончили работу над альбомом, который готовился три года, но когда случилась трагедия, мы приостановили все планы и сосредоточили свою энергию на поддержке друг друга и близких Уэйна в это тяжелое время. В то время как мы скорбели, мы также нашли время для размышлений о радости бесчисленных воспоминаний о совместных поездках, путешествиях, музыке и выступлениях.

Уэйн по-настоящему любил выступать на сцене и любил своих поклонников. Мы также подумали обо всем творчестве, таланте и страсти, которые Уэйн вложил в то, что в конечном итоге и, к сожалению, стало его последним альбомом. Как на сцене, так и вне ее, Уэйн занимал важное место в наших жизнях, поэтому решение о том, продолжать ли существование группы, было непростым.

Как лучше всего почтить память такого легендарного таланта, как Уэйн?

После тщательного обдумывания и при поддержке его семьи мы приняли решение отдать дань его наследию лучшим способом, который мы знаем, — посредством нашей музыки. Мы намерены двигаться вперед и выпустить наш альбом, чтобы все могли услышать новые песни, в которые Уэйн вложил свое сердце и душу. Мы также собираемся провести турне летом, чтя его память во время каждого выступления, а часть выручки от каждого концерта передадим его дочери Никки.

Все музыкальное сообщество потеряло замечательного таланта, и влияние Уэйна на музыкальную индустрию будет ощущаться еще долгие годы.

Нам очень не хватает Уэйна, но мы знаем, что он хотел бы, чтобы мы продолжали делать музыку и делиться ею с нашими поклонниками, а также поддерживать его дух посредством наших выступлений.

Мы благодарны за любовь и поддержку со стороны семьи, поклонников и друзей Уэйна.

Покойся с миром, Уэйн. Тебя будет не хватать, но твоя музыка будет жить вечно!»






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