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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 44
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео KREATOR 15
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Saliva

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10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

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14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA

7 апр 2021 : 		 SALIVA отметит юбилей стримом

27 мар 2021 : 		 SALIVA отметят юбилей

28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA

28 авг 2018 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

17 апр 2016 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в июне

23 апр 2014 : 		 Новый альбом SALIVA доступен для прослушивания

7 апр 2014 : 		 Новое видео SALIVA

15 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SALIVA

12 фев 2014 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в апреле

12 июл 2013 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в сентябре

2 май 2013 : 		 SALIVA выпустит новый альбом летом

5 дек 2012 : 		 SALIVA на RUM BUM RECORDS

5 янв 2012 : 		 Новый вокалист в SALIVA
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|||| сегодня

SALIVA выступят с двумя вокалистами



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Bobby Amaru обсудил реюнион SALIVA в новом интервью:

«У них была идея снова собраться вместе, провести турне и сделать кое-что. И казалось, что это может случиться. И я был за это. Я был за это как грёбаный защитник, и я хочу, чтобы люди знали об этом. Я говорил: "Да, чёрт возьми! Я думаю, это было бы здорово для фанатов". А потом, я думаю, всё стало странным — всё стало сложным в определённых кругах. Это было из серии: "Да, давайте сделаем это. Это будет круто!" А в следующий момент вы узнаёте, что с Wayne'ом и группой связываются разные менеджеры, разные агенты и разные люди. И это было что-то вроде: "Подождите секунду. То, что мы делали последние девять лет, я не хочу просто выбросить в мусорное ведро". Я думаю, это была договоренность с Wayne'ом. Так что это просто не срослось; это не сработало. И это чистая правда. Кто угодно может сказать вам что-нибудь ещё, но что случилось, то случилось. Время для этого было неподходящее. Это было бы здорово, потому что прошло 20 лет; в этом был бы огромный резон. Но некоторые люди — я не знаю — они просто не смогли найти общий язык».

На вопрос о том, что недавно было объявлено, что SALIVA воссоединятся со Scott'ом для разового выступления на Blue Ridge Rock Festival в этом году, который состоится с 8 по 11 сентября на Virginia International Raceway в Алтоне, штат Вирджиния, Bobby ответил:

«Я тоже участвую в этом шоу. Мы будем выступать так же, как KILLSWITCH ENGAGE, и у нас будет, по сути, два вокалиста. Так что у вас буду я — я начну шоу — и потом... Я не хочу рассказывать, что мы будем делать, но это будет потрясающе; это будет здорово; это будет круто. Да, так что всё будет. И чтобы люди были в курсе, это будут оба вокалиста. Но я буду делать своё дело, а он — своё. И я думаю, что это здорово. Это будет потрясающе!»

SALIVA





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