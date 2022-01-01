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SALIVA выступят с двумя вокалистами



Bobby Amaru обсудил реюнион SALIVA в новом интервью:



«У них была идея снова собраться вместе, провести турне и сделать кое-что. И казалось, что это может случиться. И я был за это. Я был за это как грёбаный защитник, и я хочу, чтобы люди знали об этом. Я говорил: "Да, чёрт возьми! Я думаю, это было бы здорово для фанатов". А потом, я думаю, всё стало странным — всё стало сложным в определённых кругах. Это было из серии: "Да, давайте сделаем это. Это будет круто!" А в следующий момент вы узнаёте, что с Wayne'ом и группой связываются разные менеджеры, разные агенты и разные люди. И это было что-то вроде: "Подождите секунду. То, что мы делали последние девять лет, я не хочу просто выбросить в мусорное ведро". Я думаю, это была договоренность с Wayne'ом. Так что это просто не срослось; это не сработало. И это чистая правда. Кто угодно может сказать вам что-нибудь ещё, но что случилось, то случилось. Время для этого было неподходящее. Это было бы здорово, потому что прошло 20 лет; в этом был бы огромный резон. Но некоторые люди — я не знаю — они просто не смогли найти общий язык».



На вопрос о том, что недавно было объявлено, что SALIVA воссоединятся со Scott'ом для разового выступления на Blue Ridge Rock Festival в этом году, который состоится с 8 по 11 сентября на Virginia International Raceway в Алтоне, штат Вирджиния, Bobby ответил:



«Я тоже участвую в этом шоу. Мы будем выступать так же, как KILLSWITCH ENGAGE, и у нас будет, по сути, два вокалиста. Так что у вас буду я — я начну шоу — и потом... Я не хочу рассказывать, что мы будем делать, но это будет потрясающе; это будет здорово; это будет круто. Да, так что всё будет. И чтобы люди были в курсе, это будут оба вокалиста. Но я буду делать своё дело, а он — своё. И я думаю, что это здорово. Это будет потрясающе!»













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