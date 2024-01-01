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JOSEY SCOTT надеется еще выступить как SALIVA



JOSEY SCOTT, который в последнее время выступает как JOSEY SCOTT – THE ORIGINAL VOICE OF SALIVA или JOSEY SCOTT'S SALIVA, так ответил на вопрос, сохраняет ли он надежду заполучить себя имя SALIVA:



«Конечно, я надеюсь на это, потому что мне всегда хотелось, чтобы название вернулось на круги своя и вернулось домой. Произойдет ли это, еще предстоит увидеть. Я думаю, что есть моменты, которые я считаю справедливыми, и те, которые считает таковыми другая сторона. Посмотрим. Посмотрим, как все сложится».



На вопрос о том, поддерживает ли он связь с группой, которая продолжает выступать под именем SALIVA, он ответил:



«Да. По сути, все, что я пытался сделать все это время, — это умиротворить другую сторону. Большего говорить не стану.



В конце концов, как я всегда говорил, в этом бизнесе дело не в названиях групп и не в личностях, не в Josey Scott и не в Bobby Amaru. Речь идет о песнях, песнях, песнях, песнях. В конце концов, когда все мы ложимся спать, речь всегда будет идти только о песнях».







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