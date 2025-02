сегодня



Новое видео SALIVA



"Devil's World", новое видео группы SALIVA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Revelation: Retold":



01. Time Bomb (feat. Peyton Parrish)

02. High On Me: Retold (feat. Lauren Babic)

03. Horizon (feat. Kevin Martin of CANDLEBOX)

04. Crowd Goes Wild

05. Devil's World

06. Come Back Stronger

07. Die Before You Fly

08. Crows

09. How To Be Human

10. Fractures

11. Warzone

12. How To Live

13. I Belong

14. Friend In A Bottle

15. Toxic







