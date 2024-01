сегодня



SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"



Вокалист SALIVA в недавней беседе прокомментировал программу "On The Road Again". В рамках этой кампании крупнейший в мире промоутер живой музыки и владелец Ticketmaster объявил, что больше не будет требовать процент от продаж мерча с исполнителей клубного уровня на площадках компании, а также будет выплачивать артистам 1500 долларов в дополнение к их вечернему заработку, чтобы помочь с расходами на бензин и проезд. Кампания также объявила о премировании членов съемочной группы на местных площадках, которые отработали более 500 часов, и о том, что Live Nation пожертвует 5 миллионов долларов в фонд помощи Crew Nation, который заботится о персонале, работающем за кулисами, когда у него возникают неожиданные трудности.



«Они объявили [в конце сентября], что Live Nation не будут снижать цены на мерч и будут давать группам деньги и прочее за их мерч. И это, блядь, случилось. Это было настоящее чудо. Я пришел [в House Of Blues], а там лежал конверт для нас — карточки на бензин, деньги и прочее дерьмо. И [они сказали нам]: "О, кстати, мы не будем брать долю с вашего товара". Я подумал: "Мы можем сделать еще 20 таких концертов?".



Я помню, как услышал и прочитал об инициативе "On The Road Again", когда она была впервые объявлена. И буквально через два дня мы были в House Of Blues, а потом мой тур-менеджер сказал: "О, кстати, это для вас, ребята". А я такой: "Ни хрена себе". Это была открытка с благодарностью и все это от Live Nation. Они дают тебе маленькие шоколадные конфетки и прочее дерьмо. Я такой: "Черт, да они реально стараются, ну нифига ж себе, да?"».







