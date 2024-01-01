Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 17
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 16
*RAGE AGAINST THE MACHINE всё 14
*Новое видео ANDRY 14
*BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
[= ||| все новости группы



*

Saliva

*



5 янв 2024 : 		 SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"

9 окт 2023 : 		 Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления JOSEY SCOTT'S SALIVA

2 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку

23 сен 2023 : 		 Басист SALIVA о возвращении оригинального вокалиста

11 сен 2023 : 		 Новое видео SALIVA

26 июл 2023 : 		 Вокалист SALIVA о новом альбоме

16 июл 2023 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

25 июн 2023 : 		 Видео с выступления SALIVA

4 май 2023 : 		 JOSEY SCOTT не против, что SALIVA продолжат выступать

1 май 2023 : 		 SALIVA будут продолжать

23 мар 2023 : 		 Умер гитарист SALIVA

23 мар 2023 : 		 У гитариста SALIVA кровоизлияние в мозг

20 ноя 2022 : 		 Новая песня SALIVA

26 окт 2022 : 		 JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»

13 сен 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился к SALIVA

12 авг 2022 : 		 Новое видео SALIVA

5 июн 2022 : 		 Новая песня SALIVA

25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку

10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

20 апр 2021 : 		 Новое видео SALIVA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"



zoom
Вокалист SALIVA в недавней беседе прокомментировал программу "On The Road Again". В рамках этой кампании крупнейший в мире промоутер живой музыки и владелец Ticketmaster объявил, что больше не будет требовать процент от продаж мерча с исполнителей клубного уровня на площадках компании, а также будет выплачивать артистам 1500 долларов в дополнение к их вечернему заработку, чтобы помочь с расходами на бензин и проезд. Кампания также объявила о премировании членов съемочной группы на местных площадках, которые отработали более 500 часов, и о том, что Live Nation пожертвует 5 миллионов долларов в фонд помощи Crew Nation, который заботится о персонале, работающем за кулисами, когда у него возникают неожиданные трудности.

«Они объявили [в конце сентября], что Live Nation не будут снижать цены на мерч и будут давать группам деньги и прочее за их мерч. И это, блядь, случилось. Это было настоящее чудо. Я пришел [в House Of Blues], а там лежал конверт для нас — карточки на бензин, деньги и прочее дерьмо. И [они сказали нам]: "О, кстати, мы не будем брать долю с вашего товара". Я подумал: "Мы можем сделать еще 20 таких концертов?".

Я помню, как услышал и прочитал об инициативе "On The Road Again", когда она была впервые объявлена. И буквально через два дня мы были в House Of Blues, а потом мой тур-менеджер сказал: "О, кстати, это для вас, ребята". А я такой: "Ни хрена себе". Это была открытка с благодарностью и все это от Live Nation. Они дают тебе маленькие шоколадные конфетки и прочее дерьмо. Я такой: "Черт, да они реально стараются, ну нифига ж себе, да?"».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 170

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом