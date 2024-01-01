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Участники SALIVA о вводе зрителей в заблужение



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Музыканты SALIVA Bobby Amaru и Brad Stewart в недавнем интервью ответили на вопрос, есть ли какие-то заблуждения у зрителей из-за того факта, что оригинальный вокалист группы гастролирует как JOSEY SCOTT – THE ORIGINAL VOICE OF SALIVA и JOSEY SCOTT'S SALIVA:

Brad: «Вообще то есть»

Bobby: ««Да, я думаю, он все запутал. Но Josey просто остается Josey, каким он всегда был. Он всегда считал себя единственным героем, и он делает то, что хочет делать. Мы потратили много времени, я тоже потратил много времени, когда пришел в группу, чтобы услышать много «нет» от радиостанций и менеджеров, много ограничений на убытки и все такое, что просто... Я не несу чушь, я просто говорю правду. Вот как это было. Я пришел в группу, и там было много барьеров — много сложностей — и все всегда сводилось к одному человеку, который был причиной этих проблем. Я считаю, что это просто еще один барьер».

Brad: «И мосты, которые вы пытаетесь восстановить, во многом были сожжены на радио и в случаях, когда, к сожалению, происходило много самосаботажа. И большую часть времени, котороеBobby провел в группе до моего прихода в 2015 году, все было направлено на восстановление мостов, чувак. Эй, это не та SALIVA, что была с вами на станции или где-то еще. Нам жаль, но это не та группа, и мы здесь, чтобы зажигать, и мы готовы это делать». А потом мы надерём кое-кому задницу». И так было во многом - и так есть до сих пор, даже в некоторых случаях».

Bobby добавил: «Даже для такого человека, как [Josey], когда ты уходишь надолго и возвращаешься, приходится смиряться с чем-то... Он устраивает свои концерты и мы в курсе о них. Мы просто типа, как бы там ни было, позволяем ему делать то, что он хочет. Но ты не должен использовать имя [SALIVA] — не используйте это имя — потому что тогда это просто перечеркнет все то, над чем я и мы упорно работали последние 13 лет».




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