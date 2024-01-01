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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 30
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Saliva

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Почему SALIVA решили продолжать



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Вокалист SALIVA Bobby Amaru в интервью WRIF рассказал о том, почему группа решила продолжить деятельность после смерти в марте 2023 года гитариста коллектива, Уйэна Суинни:

«Чувак, я просто плыву по течению, а когда он скончался, я засомневался, хочу ли я вообще этим заниматься. И мне пришлось принимать трудные решения. Но я думал о том, чего бы он хотел. Я вспомнил многие наши разговоры и вернулся ко многому из перечисленного. И буквально за пять дней до смерти он был у меня дома и сыграл соло на одной из последних песен для альбома «Revelation». И это был очень веселый и интересный день, когда я занимался музыкой и просто общался с ним. Помню, мы пошли и попробовали тайскую еду. Он не вылезал из туалета и, чувак, его рот был в буквальном смысле онемевшим от жара. Он не мог с этим справиться, чувак. Он пил молоко, воду и все остальное. Но мы провели столько прекрасных минут, и я знаю, как он относился к тому, что мы делали с SALIVA. Я знал, как он относится к новому альбому.

Я иногда думаю, что люди не отдают мне должное за то, что я проработал здесь 13 лет, и им просто хочется вспомнить ранние дни — забудьте обо всем остальном; все дело только в ранних днях. Я понимаю, что SALIVA и бренд - это наследие, и я никогда не пренебрегал им, а всегда старался быть выше склок и споров. Но иногда, чувак, когда все происходит за твоей спиной и тому подобное, люди просто изображают из себя жертву, а из меня — проблему, как будто я — проблема или что-то вроде того, почему SALIVA продолжает существовать. А я просто делаю то, что делал последние 13 лет, - держу поезд на рельсах. Я чувствую, что в прошлом году мы сделали много классных активностей. Мы отыграли кучу концертов DWP [Danny Wimmer Presents] и сыграли на куче очень крутых фестивалей... Это было весело. И у нас был очень успешный тур с DROWNING POOL. И нам показалось, что правильнее всего было бы просто продолжать двигаться вперед, двигаться в том направлении, которое нам кажется позитивным. Это не неуважение к старому материалу и старой группе — я никогда не отнимал заслуг у тех парней — но я считаю, что бренды, особенно фанаты, иногда забывают, что это бизнес, а бизнес продолжается и после ухода участников. Это всегда сложно. Вы никогда не сможете угодить всем. Всегда найдутся люди, которые просто ненавидят новые творения группы в любом раскладе, но невозможно угодить каждому. И я всегда придерживался этой точки зрения с самого первого дня. Когда я пришел в группу, меня спрашивали: «Ну, что ты скажешь тем, кому это не понравится?». Людям либо нравится, либо не нравится. Всем не угодишь».




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