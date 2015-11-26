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Saliva

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14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA

7 апр 2021 : 		 SALIVA отметит юбилей стримом

27 мар 2021 : 		 SALIVA отметят юбилей

28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA

28 авг 2018 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

17 апр 2016 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в июне

23 апр 2014 : 		 Новый альбом SALIVA доступен для прослушивания

7 апр 2014 : 		 Новое видео SALIVA

15 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SALIVA

12 фев 2014 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в апреле

12 июл 2013 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в сентябре

2 май 2013 : 		 SALIVA выпустит новый альбом летом

5 дек 2012 : 		 SALIVA на RUM BUM RECORDS

5 янв 2012 : 		 Новый вокалист в SALIVA
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Новая версия песни SALIVA



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SALIVA отметят 20-летие дебютного альбома "Every Six Seconds" на крупном лейбле релизом специального ЕР "Every Twenty Years", в которой войдут переработанные композиции из оригинального диска, — он выйдет 7 мая на Megaforce.

Трек-лист:

01. Your Disease (2021 Version)

02. Click Click Boom (2021 Version)

03. After Me (2021 Version)

04. Greater Than/Less Than (2021 Version)

05. Spyhunter (2021 Version)

06. Spoonman (2021 Version)

Композиция "Click Click Boom" из этого релиза доступна ниже.

SALIVA Releases 2021 Version Of Classic Single








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