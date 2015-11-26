Новая версия песни SALIVA

SALIVA отметят 20-летие дебютного альбома "Every Six Seconds" на крупном лейбле релизом специального ЕР "Every Twenty Years", в которой войдут переработанные композиции из оригинального диска, — он выйдет 7 мая на Megaforce.
Трек-лист:
01. Your Disease (2021 Version)
02. Click Click Boom (2021 Version)
03. After Me (2021 Version)
04. Greater Than/Less Than (2021 Version)
05. Spyhunter (2021 Version)
06. Spoonman (2021 Version)
Композиция "Click Click Boom" из этого релиза доступна ниже.
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