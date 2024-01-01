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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 18
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
*Новое видео LINKIN PARK 15
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Saliva

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1 ноя 2024 : 		 Новая песня SALIVA

5 окт 2024 : 		 Участники SALIVA о вводе зрителей в заблужение

5 июл 2024 : 		 SALIVA переиздадут альбом

6 июн 2024 : 		 JOSEY SCOTT надеется еще выступить как SALIVA

30 май 2024 : 		 SALIVA готовят новинки

25 май 2024 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA о новом проекте

5 янв 2024 : 		 SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"

9 окт 2023 : 		 Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления JOSEY SCOTT'S SALIVA

2 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку

23 сен 2023 : 		 Басист SALIVA о возвращении оригинального вокалиста

11 сен 2023 : 		 Новое видео SALIVA

26 июл 2023 : 		 Вокалист SALIVA о новом альбоме

16 июл 2023 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

25 июн 2023 : 		 Видео с выступления SALIVA

4 май 2023 : 		 JOSEY SCOTT не против, что SALIVA продолжат выступать

1 май 2023 : 		 SALIVA будут продолжать

23 мар 2023 : 		 Умер гитарист SALIVA

23 мар 2023 : 		 У гитариста SALIVA кровоизлияние в мозг

20 ноя 2022 : 		 Новая песня SALIVA

26 окт 2022 : 		 JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»

13 сен 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился к SALIVA

12 авг 2022 : 		 Новое видео SALIVA

5 июн 2022 : 		 Новая песня SALIVA

25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку
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|||| 1 ноя 2024

Новая песня SALIVA



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"Time Bomb", новая песня группы SALIVA, доступна для прослушивания ниже.




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