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Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку
Josey Scott в интервью LehighValleyNews.com сообщил, что активно работает над сольным материалом:
«Я планирую пойти в студию и записать совершенно новую пластинку, которая удивит многих людей».
По его словам, в предстоящем альбоме он " немного переключит музыкальные передачи и вернется к своим корням, к своим мемфисским и теннессийским корням".
«Я вырос в окружении многих... мой отец был исполнителем кантри и госпел, и я планирую записать что-то вроде рок-н-ролльного кантри, если хотите. Сейчас я работаю над новым материалом, сотрудничаю с продюсером из Нэшвилла по имени ScatteredBrains и общаюсь с продюсером, с которым мы записывали все наши хиты в составе SALIVA — Bob Marlette в Калифорнии. Так что я очень хочу записать новый материал, и мы посмотрим, что из этого получится».
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