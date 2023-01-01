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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 26
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Saliva

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Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку



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Josey Scott в интервью LehighValleyNews.com сообщил, что активно работает над сольным материалом:

«Я планирую пойти в студию и записать совершенно новую пластинку, которая удивит многих людей».

По его словам, в предстоящем альбоме он " немного переключит музыкальные передачи и вернется к своим корням, к своим мемфисским и теннессийским корням".

«Я вырос в окружении многих... мой отец был исполнителем кантри и госпел, и я планирую записать что-то вроде рок-н-ролльного кантри, если хотите. Сейчас я работаю над новым материалом, сотрудничаю с продюсером из Нэшвилла по имени ScatteredBrains и общаюсь с продюсером, с которым мы записывали все наши хиты в составе SALIVA — Bob Marlette в Калифорнии. Так что я очень хочу записать новый материал, и мы посмотрим, что из этого получится».




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