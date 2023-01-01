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Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»



Bobby Amaru в интервью FM99 WNOR обсудил решение продолжать деятельность группы после смерти Уйэна Свинни:



«Уэйн был одним из тех людей, при знакомстве с которыми вы чувствовали, что его личность просто грандиозна. И он ни за что не хотел бы, чтобы все было иначе. Просто он был таким. Он всегда говорил со мной о таких мелочах. Типа: "Эй, если что-то случится, ты должен продолжать делать то же самое. Не останавливайся из-за меня или чего-то еще".



Но мы его любим. Нам его очень не хватает. Он был огромной частью этой группы и бренда и всегда будет таковым»







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