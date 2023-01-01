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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 74
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 17
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Saliva

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9 окт 2023 : 		 Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления JOSEY SCOTT'S SALIVA

2 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку

23 сен 2023 : 		 Басист SALIVA о возвращении оригинального вокалиста

11 сен 2023 : 		 Новое видео SALIVA

26 июл 2023 : 		 Вокалист SALIVA о новом альбоме

16 июл 2023 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

25 июн 2023 : 		 Видео с выступления SALIVA

4 май 2023 : 		 JOSEY SCOTT не против, что SALIVA продолжат выступать

1 май 2023 : 		 SALIVA будут продолжать

23 мар 2023 : 		 Умер гитарист SALIVA

23 мар 2023 : 		 У гитариста SALIVA кровоизлияние в мозг

20 ноя 2022 : 		 Новая песня SALIVA

26 окт 2022 : 		 JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»

13 сен 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился к SALIVA

12 авг 2022 : 		 Новое видео SALIVA

5 июн 2022 : 		 Новая песня SALIVA

25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку

10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

20 апр 2021 : 		 Новое видео SALIVA

14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA
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Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»



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Bobby Amaru в интервью FM99 WNOR обсудил решение продолжать деятельность группы после смерти Уйэна Свинни:

«Уэйн был одним из тех людей, при знакомстве с которыми вы чувствовали, что его личность просто грандиозна. И он ни за что не хотел бы, чтобы все было иначе. Просто он был таким. Он всегда говорил со мной о таких мелочах. Типа: "Эй, если что-то случится, ты должен продолжать делать то же самое. Не останавливайся из-за меня или чего-то еще".

Но мы его любим. Нам его очень не хватает. Он был огромной частью этой группы и бренда и всегда будет таковым»




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