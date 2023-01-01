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JOSEY SCOTT не против, что SALIVA продолжат выступать



JOSEY SCOTT в рамках недавнего интервью на радио, прокомментирjвал решение SALIVA продолжить деятельность несмотря на то, что в ней не осталось ни одного оригинального музыканта:



«Я очень близок с [нынешним вокалистом SALIVA] Bobby [Amaru] и я знаю в глубине души, что Bobby поступит благородно. Он никогда не поступал нечестно. И я просто доверяю ему управление кораблем на данный момент, и я знаю, что он все сделает правильно. И я знаю, что все получится; все будет замечательно»







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