SALIVA обновляют альбом



SALIVA объявили о выпуске 31 января делюкс-версии альбома 'Revelation', которая получила название "Revelation: Retold":



«Альбом «Revelation» 2023 года получил невероятную поддержку и положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников на радио, а синглы «High On Me» и «Crows» вошли в Топ-20. Тем не менее, во время работы над альбомом мы написали еще много музыки, которая перекликалась с его звучанием и темой, но не вошла в окончательный вариант. 'Revelation: Retold» — это именно то, что следует из названия, - переосмысление нашего релиза 2023 года „Revelation“. В него вошла музыка с оригинального альбома, а также работы нескольких приглашенных артистов и несколько совершенно новых песен».



Трек-лист:



01. Time Bomb (feat. Peyton Parrish)

02. High On Me: Retold (feat. Lauren Babic)

03. Horizon (feat. Kevin Martin of CANDLEBOX)

04. Crowd Goes Wild

05. Devils World

06. Come Back Stronger

07. Die Before You Fly

08. Crows

09. How To Be Human

10. Fractures

11. Warzone

12. How To Live

13. I Belong

14. Friend In A Bottle

15. Toxic







