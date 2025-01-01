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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
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Saliva

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SALIVA обновляют альбом



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SALIVA объявили о выпуске 31 января делюкс-версии альбома 'Revelation', которая получила название "Revelation: Retold":

«Альбом «Revelation» 2023 года получил невероятную поддержку и положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников на радио, а синглы «High On Me» и «Crows» вошли в Топ-20. Тем не менее, во время работы над альбомом мы написали еще много музыки, которая перекликалась с его звучанием и темой, но не вошла в окончательный вариант. 'Revelation: Retold» — это именно то, что следует из названия, - переосмысление нашего релиза 2023 года „Revelation“. В него вошла музыка с оригинального альбома, а также работы нескольких приглашенных артистов и несколько совершенно новых песен».

Трек-лист:

01. Time Bomb (feat. Peyton Parrish)
02. High On Me: Retold (feat. Lauren Babic)
03. Horizon (feat. Kevin Martin of CANDLEBOX)
04. Crowd Goes Wild
05. Devils World
06. Come Back Stronger
07. Die Before You Fly
08. Crows
09. How To Be Human
10. Fractures
11. Warzone
12. How To Live
13. I Belong
14. Friend In A Bottle
15. Toxic




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