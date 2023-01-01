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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 32
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 17
*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
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Saliva

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23 мар 2023 : 		 Умер гитарист SALIVA

23 мар 2023 : 		 У гитариста SALIVA кровоизлияние в мозг

20 ноя 2022 : 		 Новая песня SALIVA

26 окт 2022 : 		 JOSEY SCOTT: «Как я рад, как я рад!»

13 сен 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился к SALIVA

12 авг 2022 : 		 Новое видео SALIVA

5 июн 2022 : 		 Новая песня SALIVA

25 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SALIVA — в студии

18 апр 2022 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA обещает новую музыку

10 апр 2022 : 		 SALIVA выступят с двумя вокалистами

4 апр 2022 : 		 Новое видео SALIVA

2 июл 2021 : 		 Никакого реюниона с оригинальным вокалистом SALIVA

28 май 2021 : 		 Сын бывшего вокалиста SALIVA умер от COVID

4 май 2021 : 		 Документальный фильм от SALIVA

20 апр 2021 : 		 Новое видео SALIVA

14 апр 2021 : 		 Новая версия песни SALIVA

7 апр 2021 : 		 SALIVA отметит юбилей стримом

27 мар 2021 : 		 SALIVA отметят юбилей

28 янв 2021 : 		 Реюнион SALIVA пока на паузе

29 окт 2019 : 		 JOSEY SCOTT возвращается в SALIVA

28 авг 2018 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

17 апр 2016 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в июне

23 апр 2014 : 		 Новый альбом SALIVA доступен для прослушивания

7 апр 2014 : 		 Новое видео SALIVA

15 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SALIVA

12 фев 2014 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет в апреле
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Умер гитарист SALIVA



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Гитарист SALIVA Уэйн Свинни скончался в возрасте 59 лет.

Bobby Amaru: «Я даже не знаю, что думать и что чувствовать сейчас. Мое сердце разрывается от боли за семью Уэйна, его друзей и всех, кто имел счастье быть рядом с ним. Я переживаю за его дочь Никки. Он так любил эту маленькую девочку. На сцене он был гитарным героем со всеми рок-н-ролльными замашками, о которых мечтает большинство гитаристов. Вне сцены он был счастливым отцом, экспертом по древним пришельцам и невероятным человеком, у которого не было врагов! Он делал все возможное, чтобы вы хорошо провели время.

Я благодарен за то, что почти 12 лет своей жизни я разделил с Уэйном на сцене и, самое главное, вне сцены. Он был старшим братом, которого у меня никогда не было. Я так многому у него научился, и нам было чертовски весело вместе! Я буду бережно хранить это в памяти до конца своих дней!

Благослови тебя Господь, Уэйн! Я знаю, мы еще встретимся!!!»




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