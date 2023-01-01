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Умер гитарист SALIVA



Гитарист SALIVA Уэйн Свинни скончался в возрасте 59 лет.



Bobby Amaru: «Я даже не знаю, что думать и что чувствовать сейчас. Мое сердце разрывается от боли за семью Уэйна, его друзей и всех, кто имел счастье быть рядом с ним. Я переживаю за его дочь Никки. Он так любил эту маленькую девочку. На сцене он был гитарным героем со всеми рок-н-ролльными замашками, о которых мечтает большинство гитаристов. Вне сцены он был счастливым отцом, экспертом по древним пришельцам и невероятным человеком, у которого не было врагов! Он делал все возможное, чтобы вы хорошо провели время.



Я благодарен за то, что почти 12 лет своей жизни я разделил с Уэйном на сцене и, самое главное, вне сцены. Он был старшим братом, которого у меня никогда не было. Я так многому у него научился, и нам было чертовски весело вместе! Я буду бережно хранить это в памяти до конца своих дней!



Благослови тебя Господь, Уэйн! Я знаю, мы еще встретимся!!!»





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