GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»



В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" GEEZER BUTLER рассказал про знаменитый рок-жест «козу»:



«Я делал это, и у меня есть фото, где я показываю «козу» в 1971 году. И я всегда использовал этот жест во время "Black Sabbath" — прямо перед быстрой частью в конце трека я показывал этот жест аудитории. И на первых концертах тура "Heaven And Hell" Дио пожаловался: "Когда я выхожу на сцену, все показывают жест "мир", а это же тема Ozzy. Мне надо бы что-то своё. А что ты там показываешь во время "Black Sabbath"?" И я показал ему "козу". И он начал это делать и сделал жест знаменитым».



На вопрос о том, почему он никогда не говорил об этом, Geezer ответил:



«Да я особо об этом и не думал. Как я сказал, у меня есть фото 1971 года, и это была просто альтернатива жесту "мира" от Ozzy. И если вы внимательно посмотрите на обложку "Yellow Submarine", то персонаж Леннона показывает такой же жест. А это было в 1966-м или где-то так. Так что это старый жест. Я просто воспроизводил его, потому что Алистер Кроули это делал».



По словам Geezer'a, «коза» — не единственное, что приписывают Дио, хотя он и не был автором:



«Есть много того, что он "позаимствовал" у меня, утверждая, что придумал сам. Но он сделал это известным, поэтому я не парился. "Sacred Heart" — это я использовал когда ходил в школу. И он назвал одну из своих песен "One Foot In The Grave". Я как-то пошутил, что мы должны назвать альбом "One Foot In The Grave". И когда он ушёл из SABBATH, он так назвал песню. Он был очень бесцеремонный в таких вопросах. Когда я давал автографы, то писал слово "Magic". Ронни тоже начал так писать. Он даже альбом так назвал. Он был очень бесцеремонный в таких вопросах, да».



На вопрос о том, говорил ли он обо всём этом Дио, Geezer ответил:



«Не-а, только про "козу"».



После публикации Geezer написал в Твиттере:



«Я всегда использовал этот жест в песне "Black Sabbath". Я просто поделился моментом на сцене между Ронни [Джеймсом Дио] и мной. Ронни сделал её знаменитой, и она всегда будет ассоциироваться с ним, независимо от того, что скажут другие... Кроме того, я не хочу, чтобы люди думали, что я каким-то образом оскорблял Ронни. Он был одним из моих самых дорогих друзей, и я всегда буду скучать по нему и по нашей дружбе».







