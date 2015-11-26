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Geezer

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GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»



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В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" GEEZER BUTLER рассказал про знаменитый рок-жест «козу»:

«Я делал это, и у меня есть фото, где я показываю «козу» в 1971 году. И я всегда использовал этот жест во время "Black Sabbath" — прямо перед быстрой частью в конце трека я показывал этот жест аудитории. И на первых концертах тура "Heaven And Hell" Дио пожаловался: "Когда я выхожу на сцену, все показывают жест "мир", а это же тема Ozzy. Мне надо бы что-то своё. А что ты там показываешь во время "Black Sabbath"?" И я показал ему "козу". И он начал это делать и сделал жест знаменитым».

На вопрос о том, почему он никогда не говорил об этом, Geezer ответил:

«Да я особо об этом и не думал. Как я сказал, у меня есть фото 1971 года, и это была просто альтернатива жесту "мира" от Ozzy. И если вы внимательно посмотрите на обложку "Yellow Submarine", то персонаж Леннона показывает такой же жест. А это было в 1966-м или где-то так. Так что это старый жест. Я просто воспроизводил его, потому что Алистер Кроули это делал».

По словам Geezer'a, «коза» — не единственное, что приписывают Дио, хотя он и не был автором:

«Есть много того, что он "позаимствовал" у меня, утверждая, что придумал сам. Но он сделал это известным, поэтому я не парился. "Sacred Heart" — это я использовал когда ходил в школу. И он назвал одну из своих песен "One Foot In The Grave". Я как-то пошутил, что мы должны назвать альбом "One Foot In The Grave". И когда он ушёл из SABBATH, он так назвал песню. Он был очень бесцеремонный в таких вопросах. Когда я давал автографы, то писал слово "Magic". Ронни тоже начал так писать. Он даже альбом так назвал. Он был очень бесцеремонный в таких вопросах, да».

На вопрос о том, говорил ли он обо всём этом Дио, Geezer ответил:

«Не-а, только про "козу"».

После публикации Geezer написал в Твиттере:

«Я всегда использовал этот жест в песне "Black Sabbath". Я просто поделился моментом на сцене между Ронни [Джеймсом Дио] и мной. Ронни сделал её знаменитой, и она всегда будет ассоциироваться с ним, независимо от того, что скажут другие... Кроме того, я не хочу, чтобы люди думали, что я каким-то образом оскорблял Ронни. Он был одним из моих самых дорогих друзей, и я всегда буду скучать по нему и по нашей дружбе».

GEEZER BUTLER Says He Was Using



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


14 мар 2021, 10:00		Джин Симмонс, Дио...а теперь и бАТЛЕР...бох, которого нет любит троицу

tux


14 мар 2021, 12:42		да понятно, что "коза" появилась давно, но всё-таки популяризировал её Дио

Ress


14 мар 2021, 12:47		Тонни об этом в книге упоминал и в ней же есть фото Гизера с козой.
https://64.media.tumblr.com/a5dd8b74f1a447cf84f5b73d3a030187/tumblr_ors32uUFeL1v87n74o1_1280.jpg

CosmicBear


14 мар 2021, 12:49		Биттлер Газзер. "Коза была ещё у моих предков, а ещё корова"


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