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Geezer

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18 сен 2020 : 		 GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы

12 апр 2019 : 		 GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления

13 мар 2019 : 		 GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»

17 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER сочинил порядка 120 риффов для своего следующего проекта

15 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER о планах на будущее

5 окт 2016 : 		 GEEZER BUTLER продал дом

28 ноя 2013 : 		 GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'

26 июл 2011 : 		 GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»

15 май 2011 : 		 GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском

7 фев 2011 : 		 GEEZER BUTLER о Гэри Муре
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|||| 18 сен 2020

GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы



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Тридцатого октября на BMG состоится выпуск переизданий трех сольных работ GEEZER'a BUTLER'a, которые будут снабжены обновленными версиями обложек. Помимо CD, эти записи впервые будут доступны на виниле.

BLACK SABBATH Bassist GEEZER BUTLER To Reissue Three Solo Albums In October








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