Фраза, имя группы
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Новое видео DARK TRANQUILLITY
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Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»
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NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот
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ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»
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все новости группы
Geezer
Великобритания
Alternative Metal
Heavy Metal
http://www.gzrmusic.com
18 сен 2020
:
GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы
12 апр 2019
:
GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления
13 мар 2019
:
GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»
17 ноя 2017
:
GEEZER BUTLER сочинил порядка 120 риффов для своего следующего проекта
15 ноя 2017
:
GEEZER BUTLER о планах на будущее
5 окт 2016
:
GEEZER BUTLER продал дом
28 ноя 2013
:
GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'
26 июл 2011
:
GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»
15 май 2011
:
GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском
7 фев 2011
:
GEEZER BUTLER о Гэри Муре
18 сен 2020
GEEZER
BUTLER переиздает сольные альбомы
Тридцатого октября на BMG состоится выпуск переизданий трех сольных работ GEEZER'a BUTLER'a, которые будут снабжены обновленными версиями обложек. Помимо CD, эти записи впервые будут доступны на виниле.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).