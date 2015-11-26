18 сен 2020



GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы



Тридцатого октября на BMG состоится выпуск переизданий трех сольных работ GEEZER'a BUTLER'a, которые будут снабжены обновленными версиями обложек. Помимо CD, эти записи впервые будут доступны на виниле.



















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