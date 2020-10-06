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Geezer

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20 окт 2020 : 		 GEEZER BUTLER работает над книгой

18 сен 2020 : 		 GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы

12 апр 2019 : 		 GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления

13 мар 2019 : 		 GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»

17 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER сочинил порядка 120 риффов для своего следующего проекта

15 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER о планах на будущее

5 окт 2016 : 		 GEEZER BUTLER продал дом

28 ноя 2013 : 		 GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'

26 июл 2011 : 		 GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»

15 май 2011 : 		 GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском

7 фев 2011 : 		 GEEZER BUTLER о Гэри Муре
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GEEZER BUTLER работает над книгой



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В рамках беседы с Wall Of Sound басист BLACK SABBATH GEEZER BUTLER рассказал о том, что он делает на карантине:

«О, я провёл дома больше времени, чем за 50 лет до этого. Моим собакам и котам этот факт очень нравится, а вот жене — не особо. Живя в Лос-Анджелесе, я совершил несколько прекрасных поездок, большинство в Юту — это мой любимый американский штат, но помимо этого я много читаю, много смотрю телик, много ем, и прикупил несколько новых басов — в основном пяти-, шести- и даже семиструнных».

На вопрос о том, что он готовит следующим, Butler ответил:

«Я сейчас занят книгой о том, как я рос в Астоне, Бирмингем, и как появились SABBATH... Но я действительно наслаждаюсь полупенсионным образом жизни, мне не нужно ничего делать и где-то быть, особенно после того, как я был вдали от дома большую часть последних пятидесяти лет».

BLACK SABBATH



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