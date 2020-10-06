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GEEZER BUTLER работает над книгой



В рамках беседы с Wall Of Sound басист BLACK SABBATH GEEZER BUTLER рассказал о том, что он делает на карантине:



«О, я провёл дома больше времени, чем за 50 лет до этого. Моим собакам и котам этот факт очень нравится, а вот жене — не особо. Живя в Лос-Анджелесе, я совершил несколько прекрасных поездок, большинство в Юту — это мой любимый американский штат, но помимо этого я много читаю, много смотрю телик, много ем, и прикупил несколько новых басов — в основном пяти-, шести- и даже семиструнных».



На вопрос о том, что он готовит следующим, Butler ответил:



«Я сейчас занят книгой о том, как я рос в Астоне, Бирмингем, и как появились SABBATH... Но я действительно наслаждаюсь полупенсионным образом жизни, мне не нужно ничего делать и где-то быть, особенно после того, как я был вдали от дома большую часть последних пятидесяти лет».







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