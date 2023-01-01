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*Новое видео METALLICA 77
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 16
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
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Geezer

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2 апр 2023 : 		 Обложка биографии GEEZER BUTLER

18 фев 2023 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию летом

11 июн 2022 : 		 У GEEZER BUTLER две полоски

3 май 2022 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию в 2023 году

9 апр 2022 : 		 GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии

25 окт 2021 : 		 Басист BLACK SABBATH рассказал, почему он никогда не матерится

26 июн 2021 : 		 GEEZER BUTLER летом выпускает бокс-сет

27 май 2021 : 		 К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция

18 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»

14 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL

15 фев 2021 : 		 GEEZER BUTLER привился

13 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER — о песне Карди Би

20 окт 2020 : 		 GEEZER BUTLER работает над книгой

18 сен 2020 : 		 GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы

12 апр 2019 : 		 GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления

13 мар 2019 : 		 GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»

17 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER сочинил порядка 120 риффов для своего следующего проекта

15 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER о планах на будущее

5 окт 2016 : 		 GEEZER BUTLER продал дом

28 ноя 2013 : 		 GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'

26 июл 2011 : 		 GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»

15 май 2011 : 		 GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском

7 фев 2011 : 		 GEEZER BUTLER о Гэри Муре
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|||| сегодня

Обложка биографии GEEZER BUTLER



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Как уже сообщалось, Dey Street Books выпустят биографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath - And Beyond" шестого июня в США и восьмого в Великобритании. Сегодня была представлена обложка книги.




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