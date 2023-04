сегодня



Обложка биографии GEEZER BUTLER



Как уже сообщалось, Dey Street Books выпустят биографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath - And Beyond" шестого июня в США и восьмого в Великобритании. Сегодня была представлена обложка книги.







+3 -0



просмотров: 359