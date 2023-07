сегодня



GEEZER BUTLER: «Как же сложно начитывать!»



GEEZER BUTLER опубликовал небольшой фрагмент аудиоверсии недавно выпущенной автобиографии "Into The Void: From Birth To Black Sabbath – And Beyond" и добавил:



«Я думал, что делиться своей жизнью трудно... Пока мне не пришлось приступить к начитыванию этой книги. Пожалуй, это было одно из самых трудных занятий в моей жизни!»

I thought sharing my life was difficult…until I had to read the book. Might have been one of the hardest things I’ve ever done. pic.twitter.com/vGs3ya7Vn8 — Geezer Butler (@geezerbutler) July 7, 2023



I thought sharing my life was difficult…until I had to read the book. Might have been one of the hardest things I’ve ever done. pic.twitter.com/vGs3ya7Vn8





+1 -0



просмотров: 366