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GEEZER BUTLER — о песне Карди Би



GEEZER BUTLER в рамках недавнего интервью и обсуждения трека "Unspeakable Elvis" с его сольного альбома "Black Science" выразил своё отношение к композиции "WAP" рэп-звезды Cardi B:



«Всё дело в то, что какая бы новая музыка ни выходила, она рассматривается как дьявольская (он имел в виду текст "Unspeakable Elvis"). Я помню, когда Элвис [Пресли] только появился, все говорили, что он Сатана. А потом, в 60-х и 70-х он стал национальным достоянием Америки. Это случается с каждой новой волной музыки. Как и с металлом, что вполне очевидно. Христиане сходили с ума, когда появились BLACK SABBATH. А потом, когда появился рэп, люди были в напряжении по поводу него и некоторых слов, которые использовали рэперы. Должен сказать, что Карди Б бесит меня этой песней "WAP". Это отвратительно! Но вот как-то так.



Мой друг не знал, о чём эта песня, но его 10-летняя девочка напевала её. Я такой: "Что?!" Чтобы записать её для альбома — нормально, но выпустить её как сингл? Это немного чересчур. С другой стороны, мне 71 год. Чёртов старый козёл».



Butler — не первый из рок-музыкантов, кто нелестно отозвался об этой песне. Michael Sweet из STRYPER также подверг критике эту композицию.

















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