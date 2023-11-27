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GEEZER BUTLER ответил OZZY: «Я не хочу вступать в перепалку»
Басист BLACK SABBATH Geezer Butler опроверг заявление Ozzy Osbourne'a о том, что басист не связывался с ним, чтобы справиться о состоянии его здоровья, в то время как в последние годы он столкнулся со множеством проблем физического плана.
Butler написал в своей социальной сети:
«Ходят слухи, что Ozzy расстроен и говорит, что не получал моих сообщений с пожеланиями выздоровления. Я предпринял две попытки связаться с ним во время его болезни. Моё первое письмо (8 февраля 2019 года) прошло через его офис, потому что у меня не было нового номера Ozzy, чтобы написать ему. Sharon [жена и менеджер Ozzy] ответила, но ответа от Ozzy я не получил. Спустя 11 месяцев (21 января 2020 года) я написал Sharon, чтобы узнать, как дела у Oz'a. Это письмо осталось без ответа.
Я не хочу вступать в перепалку. Предприняв две попытки пожелать Ozzy всего наилучшего, но не получив ответа, я решил, что лучше в частном порядке поддерживать его мысленно».
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два раза позвонил или написал - 0 реакции в ответ. Как любой рациональный человек, он перестал делать попытки. Человек не идет на контакт - человек идет нахуй.
2. если шарон не ответила, то все глушняк.
3. никто ему никогда не даст прямой телефон ОЗА, из тех у кого он есть.