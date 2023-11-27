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Geezer

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GEEZER BUTLER ответил OZZY: «Я не хочу вступать в перепалку»



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Басист BLACK SABBATH Geezer Butler опроверг заявление Ozzy Osbourne'a о том, что басист не связывался с ним, чтобы справиться о состоянии его здоровья, в то время как в последние годы он столкнулся со множеством проблем физического плана.

Butler написал в своей социальной сети:

«Ходят слухи, что Ozzy расстроен и говорит, что не получал моих сообщений с пожеланиями выздоровления. Я предпринял две попытки связаться с ним во время его болезни. Моё первое письмо (8 февраля 2019 года) прошло через его офис, потому что у меня не было нового номера Ozzy, чтобы написать ему. Sharon [жена и менеджер Ozzy] ответила, но ответа от Ozzy я не получил. Спустя 11 месяцев (21 января 2020 года) я написал Sharon, чтобы узнать, как дела у Oz'a. Это письмо осталось без ответа.

Я не хочу вступать в перепалку. Предприняв две попытки пожелать Ozzy всего наилучшего, но не получив ответа, я решил, что лучше в частном порядке поддерживать его мысленно».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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27 ноя 2023
P
Petrucci
Уважуха Гиззеру- мой любимый бас гитарист из старой гвардии!
Like!2
27 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Petrucci, в старой гвардии много крутых басистов было - МакКартни, Энтаистл, Джон Пол Джонс, Джек Брюс…
27 ноя 2023
S
SnakeZ
Странные отмазки - он на эстраде не последняя личность - у него нет возможности достать пусть и новый номер Оззи? Понятно что с Шэрон раз они разосрались бесполезняк... Набрал бы Закку - эй Зак, это Гизер, не поделишься мобильным Оззи?... ну как то так..
Like!2
27 ноя 2023
WahrandPhain
SnakeZ, я не хочу вступать в перепалку. Предприняв две попытки пожелать Ozzy всего наилучшего,

два раза позвонил или написал - 0 реакции в ответ. Как любой рациональный человек, он перестал делать попытки. Человек не идет на контакт - человек идет нахуй.
27 ноя 2023
ElectricRetard
Кто о чем, а Дарксайд все про палки.
  Dislike!1
27 ноя 2023
resurgamresponses
Ну во первых ОЗ может и н е помнить чего то.
2. если шарон не ответила, то все глушняк.
3. никто ему никогда не даст прямой телефон ОЗА, из тех у кого он есть.
Like!2

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