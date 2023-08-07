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*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
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Geezer

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GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»



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В новом интервью Дэйву Лоуренсу легендарный басист BLACK SABBATH Geezer Butler рассказал о том, как более шести десятилетий назад он практически в одночасье стал веганом.

74-летний музыкант, уроженец Великобритании, поведал:

«Я всегда любил животных, и у нас всегда были животные в доме. У нас всегда были собака и разные кошки. Однажды я нашёл черепаху и оставил её себе. В доме были золотые рыбки и всякая другая живность. И вот однажды... Я никогда не любил есть мясо, но мама всегда клала его мне на тарелку, это всегда был последний кусок... Ей нужно было кормить семерых детей и моего отца, поэтому мне всегда доставался самый маленький кусок мяса. И вот однажды я разрезал его, и из него потекла кровь. А я не знал, что такое мясо. И я сказал маме: "Из этого куска, который ты мне дала, течет кровь". — "Да, это мясо коровы". А я говорю: "Что? От животного?" И всё. Мне тогда было лет восемь. И с тех пор я никогда не ел мяса».

Butler сказал, что ему повезло, что его мать не давила на него, заставляя есть мясо:

«Она понимала, к чему я склоняюсь, и всегда давала мне овощи».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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7 авг 2023
olly71
И что ? А я не ем суши и гамбургеры мне выйти на улицу и об этом кричать ? У каждого свои тараканы и не надо ими хвастаться.
  Dislike!1
7 авг 2023
Warcraft
olly71, да, но только ты не Гизер Батлер.
Like!1
7 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, да его поди спросили, вот он и ответил, вряд ли он этим понтуется.
Like!2
7 авг 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Интервьер - Гизер, я прочитал твою книгу, расскажи, пожалуйста, подробнее о том как ты стал одним из первых веганов в роке.
Гизер - рассказывает.

Олли из каментов - хуй ле он кричит? вот не надо хвастаться своими тараканами!
Like!3
7 авг 2023
Corpsegrinder04
А я техспирт не пью уже 10 лет, как с Ростелекома уволился. Зато мучного стал больше жрать. Надо же как-то организму вредить в конце концов.

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