сегодня



GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»



В новом интервью Дэйву Лоуренсу легендарный басист BLACK SABBATH Geezer Butler рассказал о том, как более шести десятилетий назад он практически в одночасье стал веганом.



74-летний музыкант, уроженец Великобритании, поведал:



«Я всегда любил животных, и у нас всегда были животные в доме. У нас всегда были собака и разные кошки. Однажды я нашёл черепаху и оставил её себе. В доме были золотые рыбки и всякая другая живность. И вот однажды... Я никогда не любил есть мясо, но мама всегда клала его мне на тарелку, это всегда был последний кусок... Ей нужно было кормить семерых детей и моего отца, поэтому мне всегда доставался самый маленький кусок мяса. И вот однажды я разрезал его, и из него потекла кровь. А я не знал, что такое мясо. И я сказал маме: "Из этого куска, который ты мне дала, течет кровь". — "Да, это мясо коровы". А я говорю: "Что? От животного?" И всё. Мне тогда было лет восемь. И с тех пор я никогда не ел мяса».



Butler сказал, что ему повезло, что его мать не давила на него, заставляя есть мясо:



«Она понимала, к чему я склоняюсь, и всегда давала мне овощи».







+0 -0



( 5 ) просмотров: 340

