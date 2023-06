сегодня



Басист BLACK SABBATH — о своей автобиографии: «Я хотел, чтобы эта книга отражала меня»



Басист BLACK SABBATH Geezer Butler рассказал в подкасте "Far Beyond Metal" о своей автобиографии "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", которую выпустило издательство HarperCollins Dey Street Books.



О причинах написания автобиографии Geezer сказал:



«Я просто хотел рассказать свою историю, потому что я всегда жалел, что не спрашивал у родителей гораздо больше, чем стоило бы. Я просто принимал всё как должное. Это было нечто из серии: "Есть мама, есть папа, и я не слышал никаких подробностей об их жизни". И я захотел написать своего рода историю своей жизни, чтобы мои внуки и их дети могли узнать меня немного лучше».



На вопрос, почему он не написал свою автобиографию с помощью соавтора или писателя-призрака, Butler ответил:



«Я прочитал много других автобиографий, и они не похожи на людей, которые должны были их написать. А я хотел, чтобы эта книга отражала меня».



Geezer добавил, что ему помогли в исследовании и проверке фактов, которые в итоге вошли в его книгу:



«Мне помогал человек, который просмотрел все архивы за 1970-е и 1980-е годы. Я не мог вспомнить и половины вещей, где я был или какие концерты проводились, какие концерты мы давали и где мы были в определённое время. Так что он помог мне со всем этим. Он проанализировал, какие концерты мы давали, сколько длились туры и когда были выпущены альбомы».



По словам Geezer'a, некоторые из историй, которые он изначально собирался включить в свою автобиографию, в итоге оказались невостребованными:



«Я отправил несколько рукописей своих материалов, и окончательная рукопись, которую я отправил, была около — о Боже — наверное, около пятисот страниц, и она была отредактирована до трёхсот страниц, как в книге».



На вопрос о том, могут ли оставшиеся материалы и другие истории, которые он вспомнил после завершения работы над книгой, быть включены в специальное будущее издание его автобиографии в мягкой обложке, Geezer ответил:



«Я не уверен в этом. Потому что я продолжаю думать о том, что должно быть в книге, а сейчас уже слишком поздно. Так что я не знаю, как это работает, смогу ли я сделать обновлённую версию, когда выйдет книга в мягкой обложке. Я не уверен. Мне придётся спросить у издателя».



На вопрос о том, интересно ли ему будет написать ещё одну книгу, Butler ответил:



«Всё зависит от того, подадут ли на меня в суд или нет. [Смеётся]. Потому что мне пришлось многое опустить. Мне говорили: "Тебе не следует об этом рассказывать. Ты не можешь так говорить. Как ты можешь это доказать?" и всё в таком духе. Так что я думаю, что вряд ли меня хватит на ещё одну книгу».









