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Geezer

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|||| 27 июн 2023

GEEZER BUTLER не в восторге от записи аудиоверсии автобиографии



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В рамках интервью для "KQ Morning Show" басиста BLACK SABBATH Geezer'a Butler'a спросили, что было труднее — записывать аудиоверсию его недавно вышедшей автобиографии "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond" или написать саму автобиографию. Он ответил:

«О, это было трудно [записывать аудиоверсию]. Потому что я по части выступления с речами ужасен. Это был нервный процесс, потому что приходилось постоянно повторяться, или я не делал достаточного акцента на некоторых частях, и тогда приходилось возвращаться и записывать всё заново. Да, я нервничал. Мне вообще не понравилось этим заниматься».






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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27 июн 2023
WahrandPhain
какой дегенерат будет слушать чью-то автобиографию)?
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27 июн 2023
F
Family Ghost
WahrandPhain, да и в целом книжки энти нахера придумали, лучше пивка попить
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28 июн 2023
grgr
Family Ghost, применительно к аудио- книжкам пивко-то предпочтительнее.
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28 июн 2023
WahrandPhain
Family Ghost, предпочитаю аудиопивко
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28 июн 2023
M
Mike Barlow
Да ну на фиг, я пока на станке работал переслушал много чего, от истории Византии до автобиографии Слэша. Когда руки заняты а мозги свободны, аудиокнига очень неплохо идёт.
Правда непонятно на кой Гизер сам читал, понятно, Кристофер Ли умер, но что в Англии да закончились актеры с поставленной речью?
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28 июн 2023
olly71
Mike Barlow, лишние расходы а он пенсионер . И кстати он уже очень давно живёт в Штатах а не в Англии.
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28 июн 2023
WahrandPhain
Mike Barlow, истории Византии

перечисли мне династию Палеологов, не заглядывая в вики. Аудиокниги - просто информационный шум в голове.
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