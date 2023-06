27 июн 2023



GEEZER BUTLER не в восторге от записи аудиоверсии автобиографии



В рамках интервью для "KQ Morning Show" басиста BLACK SABBATH Geezer'a Butler'a спросили, что было труднее — записывать аудиоверсию его недавно вышедшей автобиографии "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond" или написать саму автобиографию. Он ответил:



«О, это было трудно [записывать аудиоверсию]. Потому что я по части выступления с речами ужасен. Это был нервный процесс, потому что приходилось постоянно повторяться, или я не делал достаточного акцента на некоторых частях, и тогда приходилось возвращаться и записывать всё заново. Да, я нервничал. Мне вообще не понравилось этим заниматься».











+3 -0



( 7 ) просмотров: 1096