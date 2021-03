сегодня



GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL



В рамках одного из интервью "Trunk Nation LA Invasion: Live From The Rainbow Bar & Grill" на SiriusXM Geezer Butler (BLACK SABBATH), Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Franky Perez (APOCALYPTICA) рассказали о проекте DEADLAND RITUAL.



На вопрос о том, как родился этот проект, Franky ответил:



«Matt, я и Steve давно дружим. И мы всё время думали о создании проекта. На благотворительном шоу Adopt The Arts нам выпал шанс сыграть с Geezer'ом, и я помню, что повернулся к Matt'y и сказал: "Это он, это что-то нереальное". Ну а когда дошло дело до формирования группы, мы обратились к нему, и всё получилось».



Matt: «Мы собирались участвовать в Adopt The Arts, я позвонил Geezer'y, потому что играл с ним с Alice'ом Cooper'ом и HOLLYWOOD VAMPIRES. Мы сыграли... что-то из Хендрикса, вроде "Manic Depression" в The Roxy, и получилось очень здорово. Там я взял его телефон и решил позвать на благотворительный вечер, где мы исполняли "War Pigs". Мы спросили его разрешения, он всё одобрил, и было просто супер. Ну а потом я отправил ему демо с нашим материалом, он послушал, ему понравилось, и он согласился. Так всё и началось, мы начали писать свои темы».



Geezer: «После того как состоялось последнее шоу SABBATH, я путешествовал и делал что хотел в течение года. Но потом я устал смотреть телик на ежедневной основе и начал вновь что-то сочинять, потому что мне этого хотелось. Я занимался этим полвека, так что это уже в крови. Я планировал сделать новый сольник, что-то под маркой GZR. И у меня было готово несколько тем для этого. Ну а потом появился Matt, и вот я в DEADLAND RITUAL».



















