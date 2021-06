сегодня



GEEZER BUTLER летом выпускает бокс-сет



BMG тридцатого июля выпустят бокс-сет сольного материала GEEZER BUTLER'a, в которой войдут три студийных альбома — "Plastic Planet", "Black Science" и "Ohmwork" — и дополнительный диск с редким материалом. Также в этот день выйдет компиляция "The Very Best Of Geezer Butler", материал для которой был отобран лично Geezer'ом.



Трек-лист "Manipulations Of The Mind - The Complete Collection":



CD1 – "Plastic Planet"



01. Catatonic Eclipse



02. Drive Boy, Shooting



03. Giving Up The Ghost



04. Plastic Planet



05. The Invisible



06. Séance Fiction



07. House Of Clouds



08. Detective 27



09. X13



10. Sci-Clone



11. Cycle Of Sixty



CD2 - "Black Science"



01. Man In A Suitcase



02. Box Of Six



03. Mysterons



04. Justified



05. Department S



06. Area Code 51



07. Has To Be



08. Number 5



09. Among The Cybermen



10. Unspeakable Elvis



11. Xodiak



12. Northern Wisdom



13. Trinity Road



CD3 - "Ohmwork"



01. Misfit



02. Pardon My Depression



03. Prisoner 103



04. I Believe



05. Aural Sects



06. Pseudocide



07. Pull The String



08. Alone



09. Dogs Of Whore



10. Don't You Know



CD4 - Bonus



01. Pseudocide (No Intro)



02. Prisoner 103 (Demo)



03. The Invisible (Instrumental)



04. Area Code 51 (Demo)



05. Cycle Of Sixty (Radio Mix)



06. X13 (Radio Mix)



07. Northern Wisdom (Demo)



08. Beach Skeleton (Japanese Version)



09. Pardon My Depression (Alt Take)



10. Misfit (Rough Mix)



11. I Believe (Demo)



12. Four Feathers Fall (Demo)



13. Drive Boy, Shooting (Live)



14. Detective 27 (Live)



15. House Of Clouds (Live)



Трек-лист "The Very Best Of Geezer Butler":



01. Drive Boy, Shooting



02. Man In A Suitcase



03. Misfit



04. The Invisible



05. Box Of Six



06. Pardon My Depression



07. House Of Cards



08. Mysterons



09. Aural Sects



10. Detective 27



11. Number 5



12. I Believe



13. Catatonic Eclipse



14. Among The Cybermen



15. Prisoner 103



16. Plastic Planet



17. Area Code 51























